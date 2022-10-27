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АЕК Ларнака - Динамо 3:3 видео голов матча 27.10.2022 Лиги Европы

Представляем вашему вниманию видео голов очередной игры киевлян, которая вызывает некоторые вопросы.
Сегодня, 22:20
АЕК Ларнака - Динамо Киев / ФК Динамо Киев
АЕК Ларнака - Динамо Киев / ФК Динамо Киев
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В четверг, 27 октября, в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы сошлись АЕК Ларнака и киевское Динамо. Команды не сумели определить победителя  - встреча завершилась вничью 3:3.

Киприоты дважды выходили вперед, усилиями Омри Альтмана, который оформил дубль, и Рафы Лопеса. Однако киевляне сумели оба раза отыграться, в итоге сведя поединок к ничейному результату. Это стало возможным, благодаря дублю Дениса Гармаша и голу Владислава Ваната.

Обзор матча:

АЕК - Динамо 3:3
Голы: Альтман, 26, 72, Лопеш, 56 - Ванат, 45+1, Гармаш, 82, 90+2

АЕК Ларнака: Пирич – Росалес, Миличевич, Томович, Энлезу – Понс, Луиш Густаву – Фараж, Альтман, Дьюрчо – Лопеш (Мамас, 66).

Динамо Киев: Нещерет - Тимчик, Забарный, Сирота, Овчаренко - Буяльский (Перрис, 75), Сидорчук, Шепелев - Цыганков, Ванат, Кабаев (Гармаш, 65)

Предупреждения: Шепелев, Сидорчук, Цыганков, Забарный, Диалло.

Источник: MEGOGO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев аек ларнака
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АЕК Ларнака - Динамо 3:3 видео голов матча 27.10.2022 Лиги Европы
АЕК Ларнака - Динамо 3:3 видео голов матча 27.10.2022 Лиги Европы

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