iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Манчестер Юнайтед - Шериф 3:0: обзор матча и результат игры 27.10.2022

Недельный отдых от основной команды пошел португальцу на пользу.
Вчера, 00:15
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images
0 0 0

В четверг, 27 октября, на Олд Траффорд Манчестер Юнайтед разгромил Шериф со счетом 3:0 в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы.

Несмотря на все свои попытки, Криштиану Роналду, вернувшийся в состав, долгое время не мог поразить ворота Максима Коваля. Зато это удалось его соотечественнику Диогу Далоту в концовке первого тайма.

После перерыва на поле появился Маркус Рэшфорд, которому понадобилось 20 минут, чтобы отличиться. Спустя еще 15 минут Роналду, хоть и со второй попытки, но все же пробил украинского голкипера, доведя счет до разгромного.

В последнем туре манкунианцы поспорят с Реал Сосьедадом за право выйти сразу в 1/8 финала турнира. На данный момент испанцы опережают англичан на три очка за счет победы в личной встрече (1:0). Шериф с тремя очками в активе постарается не упустить путевку в Лигу конференций.

Статистика матча Манчестер Юнайтед - Шериф 5-го тура группового этапа Лиги Европы

Владение мячом: 65% - 35%
Удары: 23 - 0
Удары в створ: 10 - 0
Фолы: 6 - 9
Атаки: 149 - 55

Манчестер Юнайтед - Шериф 3:0
Голы: Далот, 44, Рэшфорд, 65, Роналду, 81.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Далот, Линделеф, Мартинес (Магуайр, 46), Маласия (Шоу, 63) - Каземиро (МакТоминей, 63), Эриксен, Антони (Рэшфорд, 46), Фернандеш, Гарначо (ван де Бек, 79) - Роналду.

Шериф: М. Коваль - Гедеш, Кики, Радельич, Кпозо - Бадоло (Глига, 90+3), Диоп (Хатман, 79), Кьябу, Салифу, Аканби (Витор, 79) - Атьемвен (Н. Коваль, 89).

Предупреждения: Магуайр - Аканби, Гедеш.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Криштиану Роналду Максим Коваль Шериф Тирасполь
0 0 0

Статьи по теме

Йорк: Отдай МЮ Роналду капитанскую повязку, драмы можно было бы избежать Йорк: Отдай МЮ Роналду капитанскую повязку, драмы можно было бы избежать
Антони: Каземиро – сторожевой пес Манчестер Юнайтед Антони: Каземиро – сторожевой пес Манчестер Юнайтед
Легендарный хавбек Манчестер Юнайтед возглавил Мидлсбро Легендарный хавбек Манчестер Юнайтед возглавил Мидлсбро
Лига конференций-2022/23: расписание и результаты матчей Лига конференций-2022/23: расписание и результаты матчей
Помочь журналистам

Видео

АЕК Ларнака - Динамо 3:3 видео голов матча 27.10.2022 Лиги Европы
АЕК Ларнака - Динамо 3:3 видео голов матча 27.10.2022 Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Иранские футболисты призвали исключить сборную с чемпионата мира-2022
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Лига конференций00:20
Лига конференций-2022/23: расписание и результаты матчей
Лига Европы00:10
Лига Европы-2022/23: расписание и результаты матчей
Вчера, 23:58
Лига конференций23:58
Днепр-1 гарантировал себе место в плей-офф Лиги конференций
Лига Европы23:57
"Боже, спасибо тебе, что я не болельщица Динамо": Реакция сети на игру киевлян в матче с АЕКом
Бокс23:29
Ортис: Всегда думал, что однажды подерусь с Ломаченко
Лига Чемпионов23:18
Только два аргентинца забили 4 гола в своих первых 4 играх Лиги чемпионов - у обоих фамилия Симеоне
Лига конференций22:53
Днепр-1 вышел в плей-офф Лиги конференций, обыграв Аполлон
Бокс22:52
Ломаченко рассказал, почему не покинул Украину сразу после российского вторжения
Европа22:45
Защитник Арсенала стал жертвой поножовщины в торговом центре
Лига Европы22:20
АЕК Ларнака - Динамо 3:3 видео голов матча 27.10.2022 Лиги Европы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK