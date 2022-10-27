Манчестер Юнайтед - Шериф 3:0: обзор матча и результат игры 27.10.2022

В четверг, 27 октября, на Олд Траффорд Манчестер Юнайтед разгромил Шериф со счетом 3:0 в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы.

Несмотря на все свои попытки, Криштиану Роналду, вернувшийся в состав, долгое время не мог поразить ворота Максима Коваля. Зато это удалось его соотечественнику Диогу Далоту в концовке первого тайма.

После перерыва на поле появился Маркус Рэшфорд, которому понадобилось 20 минут, чтобы отличиться. Спустя еще 15 минут Роналду, хоть и со второй попытки, но все же пробил украинского голкипера, доведя счет до разгромного.

В последнем туре манкунианцы поспорят с Реал Сосьедадом за право выйти сразу в 1/8 финала турнира. На данный момент испанцы опережают англичан на три очка за счет победы в личной встрече (1:0). Шериф с тремя очками в активе постарается не упустить путевку в Лигу конференций.

Статистика матча Манчестер Юнайтед - Шериф 5-го тура группового этапа Лиги Европы

Владение мячом: 65% - 35%

Удары: 23 - 0

Удары в створ: 10 - 0

Фолы: 6 - 9

Атаки: 149 - 55

Манчестер Юнайтед - Шериф 3:0

Голы: Далот, 44, Рэшфорд, 65, Роналду, 81.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Далот, Линделеф, Мартинес (Магуайр, 46), Маласия (Шоу, 63) - Каземиро (МакТоминей, 63), Эриксен, Антони (Рэшфорд, 46), Фернандеш, Гарначо (ван де Бек, 79) - Роналду.

Шериф: М. Коваль - Гедеш, Кики, Радельич, Кпозо - Бадоло (Глига, 90+3), Диоп (Хатман, 79), Кьябу, Салифу, Аканби (Витор, 79) - Атьемвен (Н. Коваль, 89).

Предупреждения: Магуайр - Аканби, Гедеш.