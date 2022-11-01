Хорватская бригада арбитров обслужит матч Динамо - Фенербахче
Стало известно, кто будет судить матч киевской команды.
В четверг, 3 ноября в Кракове Динамо Киев в заключительном, шестом туре Лиги Европы сыграет с Фенербахче.
УЕФА назначил на матч хорватскую бригаду судей в главе с 38-летним Дуйе Струканом. Лайнсмены – Боян Зобеница и Ален Якшич. Четвертый арбитр – Иван Бебек.
Арбитром VAR назначен итальянец Лука Пайретто, а его ассистентом стал хорват Тихомир Пеин.
Напомним, матч начнется в 22:00 по киевскому времени.
На ISPORT также будет доступна онлайн-трансляция матча Динамо - Фенербахче.