Шахтер - Ренн: анонс матча 16.02.2023 Лиги Европы

В четверг, 16 февраля, донецкий Шахтер вернется к официальным матчам, встретившись с французским Ренном в первом из двух стыковых поединков Лиги Европы, по итогам которых определится участник 1/8 финала турнира.

Поскольку "горняки" не могут проводить домашние еврокубковые матчи в Украине из-за войны с российскими захватчиками, подопечные Игора Йовичевича уже традиционно для этого сезона примут своего оппонента в Варшаве на стадионе Войска Польского.

Шахтер - Ренн

Лига Европы, стыковые матчи. Первый матч

Четверг, 16 февраля, 19:45

Стадион Войска Польского, Варшава (Польша)

Арбитр - Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина)

Где смотреть матч?

Следить за событиями поединка можно будет на ISPORT, благодаря текстовой онлайн-трансляции.

Источник: ФК Шахтер Донецк

Выступления в еврокубках в этом сезоне

Шахтер в осенней части еврокубкового сезона выступал на групповом этапе Лиги чемпионов и сумел преподнести приятный сюрприз. Команда неожиданно продемонстрировала хорошую игру и сумела навязать борьбу в квартете с Реалом, Лейпцигом и Селтиком, заставив тем самым приутихнуть скептиков, которые не оставляли ей шансов после массового оттока легионеров, определявших в предыдущие годы игру и философию коллектива.

Особенно памятными стали стартовый выездной разгром 4:1 "красных быков" и домашняя ничья 1:1 с мадридцами. Команда Йовичевича, вопреки всем ожиданиям, до последнего претендовала на выход из группы, набрав в итоге шесть очков. Лишь убедительная месть Лейпцига (0:4), когда "горнякам" нужна была только победа, отправила их в плей-офф турнира рангом ниже.

Ренн свой путь в еврокубках этого сезона начинал в Лиге Европы. Примечательно, что в группе "красно-черные" встречались с другим представителем украинского футбола - Динамо и дважды праздновали успех в противостояниях - 2:1 и 1:0. Впрочем, те матчи вряд ли будут показательными для Шахтера, ввиду того, что киевляне тогда пребывали в ужасной форме, а французская команда как раз проходила свой самый успешный отрезок сезона. В итоге Ренн, хоть и не проиграл ни одного поединка в квартете и набрал 12 очков, пропустил в 1/8 финала Фенербахче, а сам отправился в стыки.

Источник: ФК Динамо Киев

Последние результаты команд

Проблемы Ренна начались сразу после перерыва на чемпионат мира-2022, и команда предстала иной, чем в первой части сезона. Подопечные Бруно Женезио уступили в первом же поединке после возобновления национального первенства, прервав тем самым 17-матчевую беспроигрышную серию, длившуюся еще с конца августа. "Красно-черные" растеряли былую эффективность и стабильность, потерпели шесть поражений в десяти последних матчах, вылетели из Кубка Франции от Марселя, а приятным исключением стала разве что неожиданная минимальная победа над ПСЖ. К поединку с Шахтером Ренн подходит, проиграв два подряд матча чемпионата Лиллю и Тулузе с одинаковым счетом 1:3 и опустившись на шестое место Лиги 1, за пределы еврокубковой зоны.

Источник: ФК Шахтер Донецк

Тем не менее Ренн после паузы регулярно проводит матчи на национальной арене уже более полутора месяца и пребывает в игровом тонусе, а для Шахтера будущая встреча будет первой официальной с конца ноября прошлого года. Станет ли проблематичным выход "горняков" из зимнего перерыва, предугадать непросто. К предстоящему противостоянию команда Йовичевича готовилась посредством товарищеских матчей, которых на тренировочном сборе успела провести пять, продемонстрировав противоречивые результаты. После поражения от Аустрии (1:2) были результативные ничьи с Копером (2:2), Лудогорцем (2:2) и Марибором (4:4), и только в последнем спарринге донецкая команда разгромила Сараево (4:0). В какой форме и с каким настроем Шахтер выйдет на поединок с уже другим уровнем ответственности, покажет только сама игра.

Кадровые новости

Главной зимней потерей для Шахтера является нашумевшая продажа в Челси Михаила Мудрика. Безусловно, не в финансовом плане, а игровом. Молодой вингер стал лидером новой команды "горняков", был ее главной ударной силой и мотором. Очевидно, что равноценной замены ему сейчас нет, а налаживание игры уже без него может стать серьезной проблемой.

Источник: Getty Images

Также Шахтер покинул центральный защитник Сергей Кривцов, но это расставание не должно быть столь критичным для защитной линии, учитывая наличие Николая Матвиенко и Валерия Бондаря, а также возвращение Ярослава Ракицкого. Впереди Шахтер будет возлагать надежды на Лассину Траоре, который должен уже выходить на прежний уровень после тяжелой травмы, а вот Марьян Швед к будущему матчу пока не готов.

У Ренна также есть практически сопоставимая с Мудриком потеря, но по медицинским причинам. Еще в начале января с разрывом крестообразных связок на длительный срок выбыл главный бомбардир и лидер команды Мартен Терье. После его травмы из Лиона был арендован нападающий Карл Токо-Экамби. Впрочем, сейчас на первые роли в атаке французской команды начал выходить Амин Гуири. В лазарете "красно-черных" продолжают находиться защитник Амари Траоре и хавбек Шека.

Источник: ФК Шахтер Донецк

Ориентировочные составы

Шахтер: Трубин, Михайличенко, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Степаненко, Бондаренко, Крыськив, Судаков, Зубков, Траоре.

Ренн: Манданда, Трюффе, Теате, Родон, Спенс, Сантамария, Дуэ, Доку, Бурижо, Гуири, Калимуэндо.

Читай также: Шахтер - Ренн: прогноз на матч 16.02.2023 Лиги Европы

Прогноз

Специалисты видят фаворитом будущего матча Ренн, который пребывает в игровом тонусе и имеет регулярную игровую практику, что должно стать преимуществом перед Шахтером, который будет только открывать вторую часть сезона. Этому подопечные Йовичевича могут противопоставить мотивацию и настрой на поединок.

Тем не менее вряд ли оба соперника будут пытаться сильно рисковать, чтобы снять вопросы о победителе противостояния уже в первом матче. Ввиду нестабильности Ренна и неопределенности в уровне функциональной готовности Шахтера, можно с обеих сторон ожидать ошибок, следствием которых станут пропущенные мячи, а итогом поединка - результативная ничья.

Прогноз ISPORT: 1:1

Игорь Мищук, ISPORT.ua