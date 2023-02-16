Шахтер - Ренн: анонс матча 16.02.2023 Лиги Европы
В четверг, 16 февраля, донецкий Шахтер вернется к официальным матчам, встретившись с французским Ренном в первом из двух стыковых поединков Лиги Европы, по итогам которых определится участник 1/8 финала турнира.
Поскольку "горняки" не могут проводить домашние еврокубковые матчи в Украине из-за войны с российскими захватчиками, подопечные Игора Йовичевича уже традиционно для этого сезона примут своего оппонента в Варшаве на стадионе Войска Польского.
Шахтер - Ренн
Лига Европы, стыковые матчи. Первый матч
Четверг, 16 февраля, 19:45
Стадион Войска Польского, Варшава (Польша)
Арбитр - Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина)
Где смотреть матч?
Следить за событиями поединка можно будет на ISPORT, благодаря текстовой онлайн-трансляции.
Выступления в еврокубках в этом сезоне
Шахтер в осенней части еврокубкового сезона выступал на групповом этапе Лиги чемпионов и сумел преподнести приятный сюрприз. Команда неожиданно продемонстрировала хорошую игру и сумела навязать борьбу в квартете с Реалом, Лейпцигом и Селтиком, заставив тем самым приутихнуть скептиков, которые не оставляли ей шансов после массового оттока легионеров, определявших в предыдущие годы игру и философию коллектива.
Особенно памятными стали стартовый выездной разгром 4:1 "красных быков" и домашняя ничья 1:1 с мадридцами. Команда Йовичевича, вопреки всем ожиданиям, до последнего претендовала на выход из группы, набрав в итоге шесть очков. Лишь убедительная месть Лейпцига (0:4), когда "горнякам" нужна была только победа, отправила их в плей-офф турнира рангом ниже.
Ренн свой путь в еврокубках этого сезона начинал в Лиге Европы. Примечательно, что в группе "красно-черные" встречались с другим представителем украинского футбола - Динамо и дважды праздновали успех в противостояниях - 2:1 и 1:0. Впрочем, те матчи вряд ли будут показательными для Шахтера, ввиду того, что киевляне тогда пребывали в ужасной форме, а французская команда как раз проходила свой самый успешный отрезок сезона. В итоге Ренн, хоть и не проиграл ни одного поединка в квартете и набрал 12 очков, пропустил в 1/8 финала Фенербахче, а сам отправился в стыки.
Последние результаты команд
Проблемы Ренна начались сразу после перерыва на чемпионат мира-2022, и команда предстала иной, чем в первой части сезона. Подопечные Бруно Женезио уступили в первом же поединке после возобновления национального первенства, прервав тем самым 17-матчевую беспроигрышную серию, длившуюся еще с конца августа. "Красно-черные" растеряли былую эффективность и стабильность, потерпели шесть поражений в десяти последних матчах, вылетели из Кубка Франции от Марселя, а приятным исключением стала разве что неожиданная минимальная победа над ПСЖ. К поединку с Шахтером Ренн подходит, проиграв два подряд матча чемпионата Лиллю и Тулузе с одинаковым счетом 1:3 и опустившись на шестое место Лиги 1, за пределы еврокубковой зоны.
Тем не менее Ренн после паузы регулярно проводит матчи на национальной арене уже более полутора месяца и пребывает в игровом тонусе, а для Шахтера будущая встреча будет первой официальной с конца ноября прошлого года. Станет ли проблематичным выход "горняков" из зимнего перерыва, предугадать непросто. К предстоящему противостоянию команда Йовичевича готовилась посредством товарищеских матчей, которых на тренировочном сборе успела провести пять, продемонстрировав противоречивые результаты. После поражения от Аустрии (1:2) были результативные ничьи с Копером (2:2), Лудогорцем (2:2) и Марибором (4:4), и только в последнем спарринге донецкая команда разгромила Сараево (4:0). В какой форме и с каким настроем Шахтер выйдет на поединок с уже другим уровнем ответственности, покажет только сама игра.
Кадровые новости
Главной зимней потерей для Шахтера является нашумевшая продажа в Челси Михаила Мудрика. Безусловно, не в финансовом плане, а игровом. Молодой вингер стал лидером новой команды "горняков", был ее главной ударной силой и мотором. Очевидно, что равноценной замены ему сейчас нет, а налаживание игры уже без него может стать серьезной проблемой.
Также Шахтер покинул центральный защитник Сергей Кривцов, но это расставание не должно быть столь критичным для защитной линии, учитывая наличие Николая Матвиенко и Валерия Бондаря, а также возвращение Ярослава Ракицкого. Впереди Шахтер будет возлагать надежды на Лассину Траоре, который должен уже выходить на прежний уровень после тяжелой травмы, а вот Марьян Швед к будущему матчу пока не готов.
У Ренна также есть практически сопоставимая с Мудриком потеря, но по медицинским причинам. Еще в начале января с разрывом крестообразных связок на длительный срок выбыл главный бомбардир и лидер команды Мартен Терье. После его травмы из Лиона был арендован нападающий Карл Токо-Экамби. Впрочем, сейчас на первые роли в атаке французской команды начал выходить Амин Гуири. В лазарете "красно-черных" продолжают находиться защитник Амари Траоре и хавбек Шека.
Ориентировочные составы
Шахтер: Трубин, Михайличенко, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Степаненко, Бондаренко, Крыськив, Судаков, Зубков, Траоре.
Ренн: Манданда, Трюффе, Теате, Родон, Спенс, Сантамария, Дуэ, Доку, Бурижо, Гуири, Калимуэндо.
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Прогноз
Специалисты видят фаворитом будущего матча Ренн, который пребывает в игровом тонусе и имеет регулярную игровую практику, что должно стать преимуществом перед Шахтером, который будет только открывать вторую часть сезона. Этому подопечные Йовичевича могут противопоставить мотивацию и настрой на поединок.
Тем не менее вряд ли оба соперника будут пытаться сильно рисковать, чтобы снять вопросы о победителе противостояния уже в первом матче. Ввиду нестабильности Ренна и неопределенности в уровне функциональной готовности Шахтера, можно с обеих сторон ожидать ошибок, следствием которых станут пропущенные мячи, а итогом поединка - результативная ничья.
Прогноз ISPORT: 1:1
Игорь Мищук, ISPORT.ua