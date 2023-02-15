Зубков: Шахтер хочет продолжить сказку в Лиге Европы

Футболист донецкого Шахтера Александр Зубков поделился ожиданиями от матча с Ренном в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

По словам украинского игрока, команда сделает все, чтобы достичь позитивного результата.

"Нашим воинам гораздо труднее, чем нам. Да, мы хотим продолжить нашу сказку в Лиге Европы, поэтому будем выходить и сражаться друг за друга.

Мы тщательно изучали соперника и знаем как слабые, так и сильные стороны Ренна, также знаем, что у них есть индивидуально сильные игроки. Мистер говорил, что мы должны выйти и показать футбол, над которым работали на сборах. Соперник имеет небольшое преимущество в тонусе, но в таких играх большее значение имеет то, что идет изнутри. Надо просто выходить и играть".

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Зубков отметил поддержку Мудрика, который перешел в Челси.

"Я надеюсь, что он до сих пор болеет за нас. Да, он пожелал успехов команде, а также сказал, что мы должны верить в себя и свой успех", - отметил Зубков.

Напомним, матч Шахтер - Ренн пройдет в четверг, 16 февраля. На ISPORT.ua будет доступна онлайн-трансляция встречи.