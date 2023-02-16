Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2: обзор матча и результат игры 16.02.2023
В четверг, 16 февраля, в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы Барселона принимала Манчестер Юнайтед.
В первом тайме команды принялись сразу штурмовать ворота соперника. Инициатива переходила от клуба к клубу каждые пару минут, тем самым обмениваясь опасными моментами.
По итогу первой половины, счет в мачте остался неизменным, однако вторая часть игры смогла порадовать голами фанатов.
Сначала после подачи с углового отметился защитник Барселоны Маркус Алонсо. Испанец ударом головой вывел свой клуб вперед, однако радость каталонцев длилась недолго из-за активности Маркуса Рэшфорда.
Англичанин сначала поразил ворота тер Штегена ударом в ближний угол, а спустя пару минут все тот же Маркус отдал прекрасный ассист, заставивший Жюля Кунде срезать мяч в свои ворота.
Данный расклад событий не совсем удовлетворял Барселону, ввиду чего игроки кинулись активно в атаку. В одном из таких выпадов Рафинья воспользовался неразберихой в штрафной площади МЮ. Бразилец отдавал пас на Левандовски, однако мяч прошел мимо поляка и защитников соперника, спокойно залетев в ворота.
В оставшееся время Барселона пыталась из позиционных атак вырвать для себя победу, а Манчестер Юнайтед больше рассчитывал на контратаки, однако этот невероятно результативный матч все же завершился вничью со счетом 2:2.
Статистика матча Барселона - Манчестер Юнайтед в 1/16 финала Лиги Европы
Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2
Голы: Алонсо, 50, Рафинья, 76 - Рэшфорд, 53, Кунде, 59 автогол
Ожидаемые голы (xG): 1,28 - 2,31
Владение мячом: 58% - 42%
Удары: 17 - 17
Удары в створ: 7 - 5
Фолы: 10 - 12
Барселона: тер Штеген, Араухо, Алонсо (Кристенсен, 67), Кунде, Альба (Бальде, 67), Кессиэ (Фати, 67), де Йонг, Педри (Серджи Роберто, 41), Гави, Левандовски, Рафинья (Ферран Торрес, 83).
Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Уан-Биссака, Варан, Шоу, Маласиа, Бруну Фернандеш, Каземиро, Фред, Вегорст, Рэшфорд, Санчо (Гарначо, 82).
Предупреждения: Альба (30), Варан (43), Каземиро (65), Маласиа (72), Гави (73).