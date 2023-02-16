Севилья - ПСВ 3:0: обзор матча и результат игры 16.02.2023
В четверг, 16 февраля, в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы Севилья принимала ПСВ. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:0.
В первом тайме зрители смогли увидеть всего один забитый мяч. Голом отметился форвард Юнес Эн-Нессери.
Во второй половине встречи хозяева решили плотно взяться за оппонента, забив ему за 10 минут дважды. Голы на свой счет записали Лукас Окампос и Неманья Гудель.
В оставшееся время матча Севилья удерживала результат, а ПСВ хоть и пытался обострять, но отыграть хотя бы один мяч не сумел.
Статистика матча Севилья - ПСВ в 1/16 финала Лиги Европы
Севилья - ПСВ 3:0
Голы: Эн-Нессери, 45+2, Окампос, 50, Гудель, 55
Ожидаемые голы (xG): 0,99 - 1,01
Владение мячом: 53% - 47%
Удары: 14 - 13
Удары в створ: 4 - 3
Фолы: 5 - 10
Севилья: Буну, Навас, Гудель, Ньянзу, Баде (Фернандо, 16), Акунья (Монтьель, 70), Ракитич, Оливер Торрес (Ламела, 70), Жордан, Эн-Несири (Сусо, 63), Хиль (Окампос, 46).
ПСВ: Бенитес, Тезе, Рамальо, Брэнтуэйт, ван Анхолт (Мауро Жуниор, 75), Сангаре, Тил (Азар, 62), Верман, Симонс, де Йонг (Фабиу Силва, 62), Сайбари.
Предупреждение: Гудель (59).