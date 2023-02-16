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Севилья - ПСВ 3:0: обзор матча и результат игры 16.02.2023

Испанский клуб не ощутил сопротивления соперника.
Вчера, 23:56
Севилья - ПСВ / Getty Images
Севилья - ПСВ / Getty Images

В четверг, 16 февраля, в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы Севилья принимала ПСВ. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:0.

В первом тайме зрители смогли увидеть всего один забитый мяч. Голом отметился форвард Юнес Эн-Нессери.

Во второй половине встречи хозяева решили плотно взяться за оппонента, забив ему за 10 минут дважды. Голы на свой счет записали Лукас Окампос и Неманья Гудель.

В оставшееся время матча Севилья удерживала результат, а ПСВ хоть и пытался обострять, но отыграть хотя бы один мяч не сумел.

Статистика матча Севилья - ПСВ в 1/16 финала Лиги Европы

Севилья - ПСВ 3:0
Голы: Эн-Нессери, 45+2, Окампос, 50, Гудель, 55

Ожидаемые голы (xG): 0,99 - 1,01
Владение мячом: 53% - 47%
Удары: 14 - 13
Удары в створ: 4 - 3
Фолы: 5 - 10

Севилья: Буну, Навас, Гудель, Ньянзу, Баде (Фернандо, 16), Акунья (Монтьель, 70), Ракитич, Оливер Торрес (Ламела, 70), Жордан, Эн-Несири (Сусо, 63), Хиль (Окампос, 46).

ПСВ: Бенитес, Тезе, Рамальо, Брэнтуэйт, ван Анхолт (Мауро Жуниор, 75), Сангаре, Тил (Азар, 62), Верман, Симонс, де Йонг (Фабиу Силва, 62), Сайбари.

Предупреждение: Гудель (59).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: севилья ПСВ

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