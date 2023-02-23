Ренн - Шахтер: анонс матча 23.02.2023 Лиги Европы

ISPORT.ua анонсирует поединок, в котором украинская команда во второй раз будет противостоять французскому коллективу теперь уже на поле соперника.

В четверг, 23 февраля, донецкий Шахтер встретится на выезде с французским Ренном в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы-2022/23, определив сильнейшего в борьбе за путевку в 1/8 финала турнира.

Украинская команда прибыла во Францию, имея небольшое преимущество после первой части противостояния. Неделю назад подопечные Игора Йовичевича в номинально домашнем стыковом поединке в Варшаве сумели одолеть оппонента, обыграв бретонцев со счетом 2:1.

Ответный матч плей-офф Лиги Европы будет сыгран в Ренне на стадионе Роазон Парк, а стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Ренн - Шахтер

Лига Европы, стыковые матчи

Ответный матч (первый матч - 1:2)

Четверг, 23 февраля, 22:00

Стадион Роазон Парк, Ренн (Франция)

Арбитр - Тобиас Штилер (Германия)

Где смотреть матч?

Следить за событиями поединка можно будет на ISPORT благодаря текстовой онлайн-трансляции.

Источник: ФК Шахтер Донецк

Последние результаты команд

Для Шахтера будущий поединок станет только вторым официальным после зимнего перерыва. Чемпионат Украины для "горняков" возобновится только после повторной встречи с бретонцами, а потому к предстоящему матчу можно было готовиться только путем тренировок. Впрочем, это предоставило подопечным Йовичевича больше времени на отдых и для настроя на конкретного соперника, так как французская команда свой поединок национального первенства на выходных играла.

А вот в первом матче Шахтер, несмотря на опасения, сумел порадовать в плане результата. Так же, как команда смогла приятно удивить в целом в первой части сезона во время выступлений в группе Лиги чемпионов после оттока легионеров и тотальной перестройки. Несмотря на январскую продажу Михаила Мудрика, который был больше чем ключевым исполнителем и вел игру коллектива, "горняки" показывают, что учатся жить без него. Вероятно, что вся значимость потери такого лидера станет более очевидной на длинной дистанции, но пока команда демонстрирует желание двигаться вперед, ища новые возможности в изменившихся условиях.

Источник: ФК Шахтер Донецк

Ренн, как уже упоминалось, между стыками с Шахтером отыграл матч чемпионата Франции. Подопечные Бруно Женезио успешно справились с Клермоном, чем прервали свою серию из трех поражений кряду. "Красно-черные" обыграли соперника из второй половины турнирной таблицы Лиги 1 со счетом 2:0, а по голу в каждом из таймов на свой счет записал Арно Калимуэндо. Эта победа позволила бретонцам вернуться в еврокубковую зону, поднявшись на пятое место.

Кадровые новости

В матче с Клермоном главный тренер Ренна, держа в уме необходимость отыгрываться в повторном поединке с Шахтером, дал возможность отдохнуть некоторым основным исполнителям. В частности, Амин Гуири и Жереми Доку появились на поле только под конец встречи уже при комфортном преимуществе своей команды, и их стоит ожидать в старте против "горняков". Серьезных потерь у французского клуба, кроме давно тяжело травмированного лидера Мартена Терье, нет, поэтому бретонцы должны выйти на будущий матч в оптимальном на данный момент составе.

Источник: ФК Шахтер Донецк

У Шахтера каких-либо изменений также не предвидится ввиду отсутствия новых травмированных или дисквалифицированных футболистов. Команда Йовичевича отправилась во Францию в боевом составе в количестве 28 исполнителей. Можно отметить возвращение вингера Марьяна Шведа, который не успел восстановиться к первому матчу с Ренном.

Ориентировочные составы

Ренн: Манданда, Трюффе, Теате, Родон, Спенс, Токо-Экамби, Угочукву, Сантамария, Доку, Гуири, Калимуэндо.

Шахтер: Трубин, Михайличенко, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Степаненко, Бондаренко, Крыськив, Судаков, Зубков, Траоре.

Источник: ФК Шахтер Донецк

Прогноз

Для Шахтера в будущем поединке главной задачей будет удержать добытое преимущество и только при возможности развить успех, действуя вторым номером. С таким настроем команда должна выйти на поле, ведь бретонцы не предоставят возможность чувствовать себя абсолютно комфортно, стремясь переломить ход противостояния. Специалисты вновь считают фаворитом Ренн, но "горняки" показали, что команда в целом способна выдерживать натиск, засушить игру и нивелировать стремления соперника. За неделю у оппонентов вряд ли что-то кардинально изменилось, поэтому стоит ожидать ошибок с обеих сторон, забитых мячей от обоих и результативную ничью.

Прогноз ISPORT: 1:1

Игорь Мищук, ISPORT.ua