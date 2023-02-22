Ренн - Шахтер: где смотреть матч 23.02.2023 Лиги Европы

Узнайте на ISPORT, где смотреть поединок, а также место и время его проведения. Команды встретятся в матче 1/16 финала Лиги Европы-2022/23.

В четверг, 23 февраля, состоится второй матч между Ренном и Шахтером в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

В первой игре команда Игора Йовичевича сумела одержать победу (2:1), что приближает их к выходу в 1/8 финала соревнования. Предстоящий поединок определит, кто же продолжит выступать в еврокубковом сезоне-2022/23.

Поединок пройдет на стадионе Руазон-Парк. Стартовый свисток поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч Ренн - Шахтер

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Лиги Европы Ренн - Шахтер, где можно смотреть текущий ход противостояния. Матч начнется 23 февраля в 22:00 по киевскому времени.

Также на территории Украины матч будет доступен для просмотра на OTT-платформе MEGOGO. Здесь матч покажет канал "MEGOGO Футбол 1". Его также можно найти на платформе Volia TV. На ISPORT.ua будет доступна онлайн-трансляция.

В своей истории команды сыграют в третий раз. Впервые коллективы играли в 2005 году, когда Шахтер минимально обыграл Ренн. Вторая встреча состоялась неделю назад. "Горняки" обыграли Ренн благодаря голам Криськива и Бондаренко.

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Где состоится матч Ренн - Шахтер

Поединок между Ренном и Шахетром состоится в Ренне (Франция) на стадионе Руазон- Парк. Арена была построена в период с 1912 году, но реконструирована в 2004-м.

На данный момент стадион вмещает почти 30 000 зрителей.

В преддверии ответного поединка Ренн в рамках чемпионата Франции на своем поле обыграл Клермон (2:0). Шахтер же игр не проводил, ведь чемпионат Украины на паузе.