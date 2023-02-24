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Йовичевич: Это не демагогия и не пустые слова – Украина, это для тебя

Наставник Шахтера прокомментировал победу над Ренном в Лиге Европы.
Сегодня, 07:24
Игор Йовичевич / ФК Шахтер Донецк
Игор Йовичевич / ФК Шахтер Донецк

Главный тренер Шахтера Игор Йовичевич прокомментировал победу над Ренном в рамках 1/16 финала Лиги Европы:

По словам специалиста, его подопечные показали характер, благодаря которому удалось добыть победу.

"Мы знали, что будет очень трудный матч с Ренном. Вы увидели толчок публики, атмосферу на стадионе – это прекрасно. Это мечта моя, просто моя мечта – чтобы наши болельщики нас толкали вперед на нашем стадионе. И тогда гораздо легче играть. Но мы знали, что будет тяжело, что нужно будет терпеть, и тот характер, который мы показали, который показываем – он не одноразовый, и это уже не исключение, а стиль жизни этой команды, и я снимаю кепку перед ними – огромный им респект.

Получаю такое удовольствие, когда вижу, как они сражаются! И это не демагогия, не пустые слова, что мы играем за Украину. Считаю, что первый тайм особенно был очень тяжелым. Мы не хотели подстраиваться, но команда соперника заставляла. Особенно Доку – таких футболистов очень мало на рынке в целом. Он сам играл против нас, можно сказать. Он берет на себя, обостряет, создает количественное преимущество – очень тяжело играть против него".

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"Второй тайм, думаю, мы сыграли на хорошем уровне, на такой солидности. Это первые наши матчи в Лиге Европы, и я не могу найти слов, кроме как поблагодарить команду за то, что мы умерли сейчас по-спортивному, "сломали" себе несколько ног... Я не знаю, это такая Господня награда за наш труд, что мы показываем. И хотелось бы, чтобы вы гордились нами, как мы гордимся вами. Это взаимная любовь. И идем дальше. Следует отдохнуть и подождать жеребьевки", - отметил Йовичевич.

Напомним, на ISPORT.ua доступно видео голов и обзор матча Ренн - Шахтер.

Источник: ФК Шахтер Донецк

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