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Определился соперник Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы-2022/23. Узнай на ISPORT.ua с кем играет Шахтер Донецк в 1/8 финала турнира.
Сегодня, 13:20
Шахтер / ФК Шахтер Донецк
Шахтер / ФК Шахтер Донецк

В рамках 1/16 финала Лиги Европы донецкий Шахтер прошел французский Ренн по сумме двух встреч.

Сегодня, 24 февраля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.

Соперником украинской команды стал - Фейеноорд (Нидерланды).

Когда пройдет матч Шахтер - Фейеноорд

Первый матч между командами пройдет 9 марта, а ответный поединок сыграют через неделю - 16 марта.

Напомним, на ISPORT.ua доступно видео голов и обзор матча Ренн - Шахтер.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лига европы шахтер

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