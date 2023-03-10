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Шахтер - Фейенорд 1:1 Видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы 09.03.2023

Вашему вниманию видео голов и видеообзор еврокубкового матча донецкого клуба.
Сегодня, 00:42
Шахтер - Фейенорд / Getty Images
Шахтер - Фейенорд / Getty Images

В четверг, 9 марта, в рамках матча 1/8 финала Лиги Европы Шахтер встречался с Фейенордом. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

В первом тайме донецкий клуб не сумел показать себя лучшей командой. "Горняки" владели инициативой, но при этом практически не создавали опасных моментов у ворот соперника.

Позже Фейеноорд все же собрался и начал больше владеть мячом и больше атаковать украинскую команду.

Вторая половина началась так же, как закончилась первая - атаками Фейеноорда. Анатолий Трубин и вся линия обороны работали не покладая рук и ног, отбиваясь от атак одна за одной.

Несмотря на доминирование Фейеноорда, забил Шахтер. Дончане заработали угловой и после очень плохой подачи Ракицкий вынужден был чуть ли не лечь на газон, чтобы ударить головой. Но ударить ею он так и не смог, но зато после удара о его спину снаряд полетел по шикарной траектории прямо в ворота соперника.

"Горняки" сразу же сели в глухую оборону, что было ошибкой. Соперник хоть и имел мало времени, чтобы отыграться, сделать это успел - простая подача с фланга и точный удар головой. Могли игроки из Нидерландов и вовсе вырвать победу, но на большее их все же не хватило.

Вашему вниманию видеообзор матча Шахтер - Фейенорд:

Статистика матча Лиги Европы Шахтер - Фейеноорд

Шахтер - Фейеноорд 1:1
Гол: Ракицкий, 79 - Бульяуде, 88

  • Ожидаемые голы: 0,28 - 2,12
  • Владение мячом: 41% – 59%
  • Удары по воротам: 5 - 21
  • Удары в плоскость: 1 – 6

Шахтер: Трубин - Тейлор, Матвиенко, Ракицкий, Топалов - Степаненко - Зубков (Швед, 77), Бондаренко (Назарина, 90), Судаков (Петряк, 90), Криськив (Джурасек, 62) - Траоре (Келси, 61).

Фейенорд: Велленройтер — Педерсен (Траунер, 58), Гертрейда, Ганцко, Гартман — Виффер, Кекчю, Шимански (Пайшан, 74) — Джаханбахш (Бульяуде, 87), Даниил, Идрисси (Дилросун, 7).

Предупреждение: Виффер

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