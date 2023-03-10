Спасение Трубина - в списке лучших сейвов дня в Лиге Европы
Украинец показал чудесную игру.
Голкипер донецкого Шахтера Анатолий Трубин в матче против Фейеноорда неоднократно спасал свою команду от пропущенных голов, но один из сейвов запомнился очень сильно.
В середине второго тайма форвард Данило пробивал головой, направив мяч по невероятной траектории за спину вратарю, но Трубин смог отойти назад и в прыжке парировать удар.
Этот сейв вошел в список лучших спасений от голкиперов в Лиге Европы на этой неделе. Также в списке оказались Клаудио Браво (Бетис), Антонио Адан (Спортинг) и другие.
A great night of saves in the #UEL 🤤— UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 9, 2023
🧤 Best stop here?
@UKEnterprise || #UELsaves pic.twitter.com/JlWDjkGiAH
На ISPORT доступен видеообзор матча Шахтер - Фейеноорд, с невероятно курьезным голом Ярослава Ракицкого.