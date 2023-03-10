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Спасение Трубина - в списке лучших сейвов дня в Лиге Европы

Украинец показал чудесную игру.
Сегодня, 08:45
ФК Шахтер Донецк
ФК Шахтер Донецк

Голкипер донецкого Шахтера Анатолий Трубин в матче против Фейеноорда неоднократно спасал свою команду от пропущенных голов, но один из сейвов запомнился очень сильно.

В середине второго тайма форвард Данило пробивал головой, направив мяч по невероятной траектории за спину вратарю, но Трубин смог отойти назад и в прыжке парировать удар.

Этот сейв вошел в список лучших спасений от голкиперов в Лиге Европы на этой неделе. Также в списке оказались Клаудио Браво (Бетис), Антонио Адан (Спортинг) и другие.

На ISPORT доступен видеообзор матча Шахтер - Фейеноорд, с невероятно курьезным голом Ярослава Ракицкого.


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