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Бондаренко - о матче против Фейеноорда: Мы отдали все силы. Показали характер и бойцовские качества

Хавбек поделился мыслями после встречи в Варшаве.
Сегодня, 14:37
Артем Бондаренко в борьбе за мяч / Getty Images
Артем Бондаренко в борьбе за мяч / Getty Images

Полузащитник донецкого Шахтера Артем Бондаренко поделился мыслями о прошедшем поединке против роттердамского Фейеноорда в Лиге Европы.

По словам украинского игрока, "горняки" отдали все свои силы на футбольном поле во вчерашней встрече.

Матч выдался очень-очень сложным. Получилось так, что мы даже могли выиграть и упустили победу на последних минутах. Трудно что-то говорить, потому что еще игра впереди. Все решится там.

Самое главное было - выиграть. Еще 90 минут впереди, поэтому шансы не изменились. Будем пытаться исправить ситуацию и исправить игру.

Вся игра была очень сложной. Думаю, все это видели. Мы потратили все силы, бились. Имеем такой результат - ничья. Уезжаем с таким результатом.

Шахтер показал характер и бойцовские качества. Несмотря на такую неоднозначную игру, смогли удержать ничью и могли выиграть. Вернутся дисквалифицированные игроки. Надеюсь, нам будет намного легче", - заявил хавбек в интервью официальному Ютуб-каналу клуба.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Шахтер - Фейеноорд.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лига европы шахтер

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