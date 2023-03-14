Фейеноорд - Шахтер: где смотреть матч 16.03.2023 Лиги Европы

Узнайте на ISPORT, где смотреть поединок, а также место и время его проведения. Команды встретятся в матче 1/8 финала Лиги Европы-2022/23.

В четверг, 16 марта, состоится ответный матч между Фейеноордом и Шахтером в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

В первой встречи команды показали зрелищную игру, однако победителя не выявили, разойдясь миром - 1:1.

Матч состоится на стадионе Фейеноорд в Роттердаме. Стартовый свисток поединка запланирован на 19:45 по киевскому времени.

Где смотреть матч Фейеноорд - Шахтер

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Лиги Европы Фейеноорд - Шахтер, где можно смотреть текущий ход противостояния. Матч начнется 16 марта в 19:45 по киевскому времени.

Также на территории Украины матч будет доступен для просмотра на OTT-платформе MEGOGO. Здесь матч покажет канал "MEGOGO Футбол 1". Его также можно найти на платформе Volia TV. На ISPORT.ua будет доступна видео онлайн-трансляция.

В своей истории команды сыграют в четвертый раз. Впервые коллективы играли в 2017 году в рамках Лиги чемпионов. В первой встречи группового этапа Шахтер обыграл соперника (2:1), а во второй встречи "горняки" добыли волевую победу над Фейеноордом (3:1). Неделю назад коллективы сыграли вничью - 1:1.

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Где состоится матч Фейеноорд - Шахтер

Поединок между Фейеноордом и Шахтером состоится в Нидерландах на стадионе Фейеноорд. Стадион построен в 1937 году.

На данный момент арена вмещает около 51 тисячы зрителей.

В преддверии ответной встречи нидерландский коллектив обыграл Волендам (2:1), а Шахтер разгромил Кривбасс (3:0).