Бросить вызов всему и всем: Анонс и прогноз на матч Фейеноорд - Шахтер в Лиге Европы

"Горняки" сыграют с представителем Нидерландов за выход в 1/4 финала. ISPORT.ua рассказывает о важных фактов перед игрой в Лиге Европы.

В четверг, 16 марта, будут сыграны ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. В рамках соревнования состоится вторая игра между нидерландским Фейеноордом и донецким Шахтером.

В первой встречи нидерландцы имели множество возможностей, чтобы победить, но игра завершилась вничью. Сейчас же команды точно определять победителя, который войдет в восьмерку лучших турнира.

Матч состоится на стадионе Фейеноорд в Роттердаме. Начало встречи - 19:45 по киевскому времени.

Фейеноорд - Шахтер

Лига Европы, 1/8 финала

Четверг, 16 марта, 19:45

Стадион Фейеноорд, Роттердам (Нидерланды)

Арбитр – Хесус Хиль Мансано (Испания)

Где смотреть матч?

Следить за событиями поединка можно будет на ISPORT благодаря текстовой онлайн-трансляции.

Первая игра

Вся первая встреча прошла в одном стиле - нидерландцы доминируют, а "горняки" ищут свою возможность, чтобы удивить соперника. Голкипер Шахтера Анатолий Трубин, как и всегда, совершил массу классных сейвов, но пропустил все-таки один под занавес встречи. Несмотря на активность украинца, лучшим игроком был признан Ярослав Ракицкий, который отметился первым голом после возвращения в Шахтер.

Фейеноорд заслуживал победить, но сумел лишь вырвать ничью, как парадоксально не звучало. По ожидаемым голам (XG) у Шахтера - 0.28, а у Фейеноорда - 2.12. Так что можно сказать, что повезло Шахтеру не проиграть - 1:1.

Слова тренеров перед игрой

Наставник Фейеноорда Арне Слот:

Ничейный результат разочаровывает. Я был немного удивлен, увидев, что мы демонстрируем такое доминирование. Во втором тайме создали несколько отличных моментов для того, чтобы забить. И мы ничем не уступили. Думаю, причиной того, что Шахтер выглядел не очень хорошо, была наша игра. Единственное, что мог сделать Шахтер, это защитить свои ворота. И нужно было не забывать об их контратаках, которые нам удалось нейтрализовать в совершенстве. Но не впервые в этом сезоне нашему сопернику удается забить, нанеся один удар по воротам. Мы сделали почти все хорошо, за исключением одного крошечного момента.

Тренер Шахтера Игор Йовичевич:

Этот поединок дал нам понять, что мы слишком ощутили ответственность. Они были скорее нас на одну передачу, и я в этом сегменте ищу свою энергию, запас потенциала на следующий матч. Если бы мы были собой как всегда, то справились бы еще лучше с этим поединком. Но все равно результат гораздо лучше, чем показала игра. Думаю, мы еще живы. И это очко прибавит коэффициент в рейтинге Украины. Чувствуем поддержку всей Украины, клубов – абсолютно всех. Это для них. Мы гордимся и сражаемся за Украину!

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Интересные факты

Шахтер и Фейеноорд встречались на групповой стадии Лиги чемпионов-2017/18. Тогда дважды победил Шахтер – 2:1, 3:1

Шахтер играл 7 игр с представителями Нидерландов, но выигрывал лишь у Фейеноорда - трижды, а все остальные игры проиграл

Фейеноорд в 11-их матчах с украинскими командами одержал две победы при четырех ничьих и пяти поражениях

Шахтер занял третье место в группе Лиги чемпионов с Реалом, Лейпцигом и Селтиком

Фейеноорд стал первым в группе Лиги Европы, обойдя Митьюлланд, Лацио и Штурм

В 1/16 финала Лиги Европы Шахтер прошел Ренн (Франция)

В последних 12 еврокубковых матчах на своем поле Фейеноорд победил 10 раз и дважды сыграл вничью

Шахтер только в трех из десяти случаев проходил дальше после домашней ничьи в первой игре

Фейеноорд выиграл 15 из 18 двухматчевых противостояний в турнирах УЕФА, которые начинал ничьей в гостях

Фейеноорд - Шахтер: кто победит?

Ничья в первом матче - это результат желания и самоотдачи игроков Шахтера. Несмотря на старания, Фейеноорд не победил, хотя сделал очень многое для этого. Ничейный результат в первой игре - дает небольшое преимущество именно нидерландской команды, ведь дома и фанаты, и статистика - на их стороне.

Подопечные Йовичевича будут основывать свою игру на тех же ключах: надежность в обороне и удача в контратаках (как было и с Ренном). Однако французы не столько яркие и динамичные, как Фейеноорд.

Хотелось бы верить, что Шахтер сможет отстоять ничейный результат, а затем в серии пенальти пробиться в следующий раунд. Однако верится в это с трудом. На стороне Фейеноорда: голевая активность, боевой состав, тактика и фанаты. Так что ожидаем много голов, которые, к сожалению, приведут к вылету Шахтера.

Прогноз: 3:1 (Если автор ошибется, то будет только рад).

Дмитрий Данец, ISPORT.ua