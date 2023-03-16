iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бросить вызов всему и всем: Анонс и прогноз на матч Фейеноорд - Шахтер в Лиге Европы

"Горняки" сыграют с представителем Нидерландов за выход в 1/4 финала. ISPORT.ua рассказывает о важных фактов перед игрой в Лиге Европы.
Сегодня, 09:30
Фейеноорд - Шахтер / ФК Шахтер Донецк
Фейеноорд - Шахтер / ФК Шахтер Донецк

В четверг, 16 марта, будут сыграны ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. В рамках соревнования состоится вторая игра между нидерландским Фейеноордом и донецким Шахтером.

В первой встречи нидерландцы имели множество возможностей, чтобы победить, но игра завершилась вничью. Сейчас же команды точно определять победителя, который войдет в восьмерку лучших турнира.

Матч состоится на стадионе Фейеноорд в Роттердаме. Начало встречи - 19:45 по киевскому времени. 

Фейеноорд - Шахтер

Лига Европы, 1/8 финала
Четверг, 16 марта, 19:45
Стадион Фейеноорд, Роттердам (Нидерланды)
Арбитр – Хесус Хиль Мансано (Испания)
Где смотреть матч?

Следить за событиями поединка можно будет на ISPORT благодаря текстовой онлайн-трансляции.

Первая игра

Вся первая встреча прошла в одном стиле - нидерландцы доминируют, а "горняки" ищут свою возможность, чтобы удивить соперника. Голкипер Шахтера Анатолий Трубин, как и всегда, совершил массу классных сейвов, но пропустил все-таки один под занавес встречи. Несмотря на активность украинца, лучшим игроком был признан Ярослав Ракицкий, который отметился первым голом после возвращения в Шахтер.

Фейеноорд заслуживал победить, но сумел лишь вырвать ничью, как парадоксально не звучало. По ожидаемым голам (XG) у Шахтера - 0.28, а у Фейеноорда - 2.12. Так что можно сказать, что повезло Шахтеру не проиграть - 1:1.

Слова тренеров перед игрой

Наставник Фейеноорда Арне Слот:

Ничейный результат разочаровывает. Я был немного удивлен, увидев, что мы демонстрируем такое доминирование. Во втором тайме создали несколько отличных моментов для того, чтобы забить. И мы ничем не уступили. Думаю, причиной того, что Шахтер выглядел не очень хорошо, была наша игра. Единственное, что мог сделать Шахтер, это защитить свои ворота. И нужно было не забывать об их контратаках, которые нам удалось нейтрализовать в совершенстве. Но не впервые в этом сезоне нашему сопернику удается забить, нанеся один удар по воротам. Мы сделали почти все хорошо, за исключением одного крошечного момента.

Тренер Шахтера Игор Йовичевич:

Этот поединок дал нам понять, что мы слишком ощутили ответственность. Они были скорее нас на одну передачу, и я в этом сегменте ищу свою энергию, запас потенциала на следующий матч. Если бы мы были собой как всегда, то справились бы еще лучше с этим поединком. Но все равно результат гораздо лучше, чем показала игра. Думаю, мы еще живы. И это очко прибавит коэффициент в рейтинге Украины. Чувствуем поддержку всей Украины, клубов – абсолютно всех. Это для них. Мы гордимся и сражаемся за Украину!

Читай также: Фейеноорд - Шахтер: прогноз на матч 16.03.2023 Лиги Европы

Интересные факты

  • Шахтер и Фейеноорд встречались на групповой стадии Лиги чемпионов-2017/18. Тогда дважды победил Шахтер – 2:1, 3:1
  • Шахтер играл 7 игр с представителями Нидерландов, но выигрывал лишь у Фейеноорда - трижды, а все остальные игры проиграл
  • Фейеноорд в 11-их матчах с украинскими командами одержал две победы при четырех ничьих и пяти поражениях
  • Шахтер занял третье место в группе Лиги чемпионов с Реалом, Лейпцигом и Селтиком
  • Фейеноорд стал первым в группе Лиги Европы, обойдя Митьюлланд, Лацио и Штурм
  • В 1/16 финала Лиги Европы Шахтер прошел Ренн (Франция)
  • В последних 12 еврокубковых матчах на своем поле Фейеноорд победил 10 раз и дважды сыграл вничью
  • Шахтер только в трех из десяти случаев проходил дальше после домашней ничьи в первой игре
  • Фейеноорд выиграл 15 из 18 двухматчевых противостояний в турнирах УЕФА, которые начинал ничьей в гостях

Фейеноорд - Шахтер: кто победит?

Ничья в первом матче - это результат желания и самоотдачи игроков Шахтера. Несмотря на старания, Фейеноорд не победил, хотя сделал очень многое для этого. Ничейный результат в первой игре - дает небольшое преимущество именно нидерландской команды, ведь дома и фанаты, и статистика - на их стороне.

Подопечные Йовичевича будут основывать свою игру на тех же ключах: надежность в обороне и удача в контратаках (как было и с Ренном). Однако французы не столько яркие и динамичные, как Фейеноорд. 

Хотелось бы верить, что Шахтер сможет отстоять ничейный результат, а затем в серии пенальти пробиться в следующий раунд. Однако верится в это с трудом. На стороне Фейеноорда: голевая активность, боевой состав, тактика и фанаты. Так что ожидаем много голов, которые, к сожалению, приведут к вылету Шахтера. 

Прогноз: 3:1 (Если автор ошибется, то будет только рад).

Дмитрий Данец, ISPORT.ua


Статьи по теме

Кто победит в испанской Премьер-лиге сезона-2022/2023: Барселона захватывает лидерство в чемпионской гонке Кто победит в испанской Премьер-лиге сезона-2022/2023: Барселона захватывает лидерство в чемпионской гонке
Кто выиграет английскую Премьер-лигу сезона-2022/2023: Арсенал вернул себе первую позицию Кто выиграет английскую Премьер-лигу сезона-2022/2023: Арсенал вернул себе первую позицию
Кто выиграет Золотой мяч 2023: У Холанда и Месси нет конкурентов Кто выиграет Золотой мяч 2023: У Холанда и Месси нет конкурентов
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта на девятом этапе Кубка мира Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта на девятом этапе Кубка мира
Помочь журналистам

Видео

Реал - Ливерпуль 1:0 Видео гола и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Реал - Ливерпуль 1:0 Видео гола и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2022/2023: в Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа10:20
Кто победит в испанской Премьер-лиге сезона-2022/2023: Барселона захватывает лидерство в чемпионской гонке
Европа10:09
Кто выиграет английскую Премьер-лигу сезона-2022/2023: Арсенал вернул себе первую позицию
Европа09:57
Кто выиграет Золотой мяч 2023: У Холанда и Месси нет конкурентов
Биатлон09:55
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта на девятом этапе Кубка мира
Украина09:42
Бомбардиры: Премьер-лига Украины-2022/2023
Бокс09:41
"У нас все готово": Команда Усика ждет согласия Фьюри на бой
Лига Европы09:30
Бросить вызов всему и всем: Анонс и прогноз на матч Фейеноорд - Шахтер в Лиге Европы
Лига Чемпионов09:20
Лидер Наполи: Мы можем выиграть ЛЧ в этом году
Лига Европы09:10
Фейеноорд - Шахтер: прогноз на матч 16.03.2023 Лиги Европы
Лига Чемпионов08:58
"Прошел тот, кто должен был": Клопп подытожил вылет Ливерпуля из Лиги чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK