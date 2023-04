Не мог дышать: Щенсны рассказал подробности своей замены в матче Ювентус - Спортинг

В рамках первого матча 1/4 финала Лиги Европы Ювентус на своем поле принимал Спортинг.

В концовке первого тайма вратарь туринской команды Войцех Щенсны покинул поле, а вместо него вышел Маттиа Перин.

Как сообщает Фабрицио Романо в Twitter, поляк не мог дышать, из-за чего попросил замену.

"Я был взволнован, не мог дышать. Но сейчас чувствую себя хорошо. Мы сделали медостежение, все хорошо. Тесты подтвердили, что никаких проблем нет", - приводит слова Щенсны журналист.

Wojciech Szczęsny after being subbed off as he felt heart palpitations during the match: “We did medical check, it’s all good”. ⚪️🇵🇱



“I was worried, I was not able to breathe but now I feel good. The tests confirmed that there’s no problem”. pic.twitter.com/PGCbM2KN4i