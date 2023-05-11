Рома - Байер: смотреть онлайн-трансляцию матча 11.05.2023 1/2 финала Лиги Европы

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка между Ромой и Байером в полуфинале Лиги Европы.

В четверг, 11 мая, в Лиге Европы сезона-2022/2023 стартует полуфинальная стадия, в одном из матчей которой Рома встретится на своем поле с леверкузенским Байером.

Первый поединок в противостоянии итальянской и немецкой команд будет сыгран в Риме на Стадио Олимпико. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Рома - Байер

Трансляция поединка 1/2 финала Лиги Европы между Ромой и Байером будет доступна в этой новости 11 мая и начать смотреть ее онлайн можно с 22:00 по Киеву.

Онлайн-трансляция будет проходить на платформе MEGOGO.

Рома в нынешнем сезоне начала свой путь в Лиге Европы с группового этапа, где заняла второе место в своем квартете, пропустив вперед Бетис и обойдя Лудогорец и ХИК. В предварительном раунде плей-офф римская команда одолела Зальцбург (0:1, 2:0), в 1/8 финала оказалась сильнее Реала Сосьедад (2:0, 0:0), а в четвертьфинале прошла Фейеноорд (0:1, 4:1 д.в.).

Байер вылетел в Лигу Европы из Лиги чемпионов, где стал третьим в своей группе, уступив в первые два места Порту и Брюгге и опередив мадридский Атлетико. В раунде плей-офф ЛЕ леверкузенцы взяли верх над Монако (2:3, 3:2, 5:3 пен.), в 1/8 финала прошли Ференцварош (2:0, 2:0), а в 1/4 финала обыграли Юнион Сент-Жиллуа (1:1, 4:1).

Всего в своей истории Рома и Байер дважды пересекались на групповых этапах Лиги чемпионов. Сейчас в результатах между командами равенство: по одной победе и две ничьи.