Рома - Байер 1:0: обзор матча и результат игры 11.05.2023

В четверг, 11 мая, в рамках первого матча 1/2 финала Лиги Европы Рома принимала Байер. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Обе команды с первых минут принялись вести настоящую борьбу не только за мяч, но и за каждый участок поля, чтобы заполучить преимущество буквально везде.

Римляне, как и всегда на своем поле, создавали больше моментов, чтобы забить гол и иметь преимущество перед ответной встречей. Роме удалось выйти вперед лишь на 63-й минуте благодаря точному удару Эдоардо Бовэ.

После забитого мяча Байер явно ожил, осознав непростое положение дел, решив пойти в атаку. К сожалению для "фармацевтов", хозяева умеют уходить в глухую оборону, ввиду чего пройти к воротам становиться почти невозможно.

В итоге, одним забивать уже не сильно хотелось, а вторые попросту не могли этого сделать. Матч так и завершился минимальной победой Рима.

Статистика матча Рома - Байер 1/2 финала Лиги Европы

Рома - Байер 1:0

Гол: Бовэ, 63

Владение мячом: 45% - 55%

Удары: 11 - 9

Удары в створ: 4 - 1

Фолы: 16 - 14

Ожидаемые голы (xG): 1.02 - 1.04

Рома: Руй Патрисиу, Челик, Манчини, Рожер, Кристанте, Спинаццола, Матич, Пеллегрини, Бове (Вейналдум, 76), Белотти (Дибала, 77), Абрахам.

Байер: Градецки, Фримпонг, Та, Тапсоба, Коссуну (Баккер, 36), Инкапиэ, Андрих, Паласиос, Виртц, Диаби (Адли, 72), Гложек (Азмун, 72).

Предупреждения: Андрих (50), Диаби (57), Манчини (58), Та (58), Абрахам (76), Рожер (89).