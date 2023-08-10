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Перед матчем Славия - Днепр-1 состоится акция в поддержку Украины

Команды встретятся в первом поединке квалификации Лиги Европы.
Сегодня, 17:55
Славия и Днепр-1 проведут акцию в поддержку Украины / СК Днепр-1
Славия и Днепр-1 проведут акцию в поддержку Украины / СК Днепр-1

В четверг, 10 августа, пражская Славия примет Днепр-1 в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы.

Как сообщает официальный сайт "спортклубовцев", поединку будет предшествовать акция в поддержку Украины. Игроки обеих команд выйдут на поле в специально изготовленных футболках с надписью Stand with Ukraine, а затем еще развернут баннер с такими же словами.

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Эта акция была утверждена на утреннем совещании официальных лиц и представителей команд.

Напомним, что матч Славия - Днепр-1 будет сыгран в Праге на стадионе Фортуна Арена. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна видео онлайн-трансляция матча Славия - Днепр-1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Славия Днепр-1

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