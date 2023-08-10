iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

С новичком Филипповым на острие: Днепр-1 назвал стартовый состав на матч со Славией

Чешская и украинская команды проведут первый матч квалификации Лиги Европы.
Сегодня, 19:32
Днепр-1 сыграет со Славией / СК Днепр-1
Днепр-1 сыграет со Славией / СК Днепр-1

В четверг, 10 августа, пражская Славия примет на своем поле Днепр-1 в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы.

Перед поединком главный тренер "спортклубовцев" Александр Кучер огласил стартовый состав своей команды, доверив место на острие атаки новичку Александру Филиппову.

Читай также: Перед матчем Славия - Днепр-1 состоится акция в поддержку Украины

Днепр-1: Кинарейкин, Кравец, Сарапий, Сваток, Адамюк, Бланко, Бабенко, Третьяков, Рубчинский, Гуцуляк, Филиппов

Запасные: Валеф, Пурита, Горин, Пихаленок, Леднев, Горбунов, Когут, Каплиенко, Кивинда, Пасич, Билл

Также стал известен стартовый состав Славии.

Славия: Коларж, Масопуст, Огбу, Голеш, Провод, Дорли, Зафейрис, Шранс, Лингр, Юрчечка, ван Бурен

Запасные: Мандоус, Сиротник, Усу, Валлем, Тиджани, Хитил, Боржил, Шевчик, Влчек, Томич, Юрасек, Пудил

Напомним, что матч Славия - Днепр-1 будет сыгран в Праге на стадионе Фортуна Арена. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна видео онлайн-трансляция матча Славия - Днепр-1.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Славия Днепр-1

Статьи по теме

Славия - Днепр-1: онлайн-трансляция матча Лиги Европы Славия - Днепр-1: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Перед матчем Славия - Днепр-1 состоится акция в поддержку Украины Перед матчем Славия - Днепр-1 состоится акция в поддержку Украины
Славия - Днепр-1: прогноз на матч квалификации Лиги Европы Славия - Днепр-1: прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Днепр-1 в большинстве не сумел избежать разгромного поражения от Славии Днепр-1 в большинстве не сумел избежать разгромного поражения от Славии
Помочь журналистам

Видео

Арсенал - Манчестер Сити 1:1 (4:1 пен.) Видео голов и лучших моментов Суперкубка Англии
Арсенал - Манчестер Сити 1:1 (4:1 пен.) Видео голов и лучших моментов Суперкубка Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина заработала 0,1 балла
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Лига Европы21:59
Днепр-1 в большинстве не сумел избежать разгромного поражения от Славии
Лига конференций21:58
Безус отличился шестым голом в третьем подряд еврокубковом матче
Европа21:31
Президент Наполи определил судьбу Осимхена на фоне предложения в 200 миллионов
Европа21:19
"Их мечта - наша реальность": фанаты Челси троллят Ливерпуль, чьи трансферные цели уезжают в Лондон
Европа21:15
Переход Малиновского в Торино оказался под угрозой срыва
Лига конференций21:00
Арис - Динамо: онлайн-трансляция матча 10.08.2023 квалификации Лиги конференций
Европа20:31
Фенербахче убедил Манчестер Юнайтед отпустить Фреда
Лига конференций20:28
Ярмоленко и Бенито - в старте: Динамо огласило состав на матч с Арисом
Украина20:10
Официально: Трубин – игрок Бенфики
Европа20:03
Вратарь Манчестер Юнайтед переходит в Байер
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK