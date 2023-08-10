С новичком Филипповым на острие: Днепр-1 назвал стартовый состав на матч со Славией

Чешская и украинская команды проведут первый матч квалификации Лиги Европы.

В четверг, 10 августа, пражская Славия примет на своем поле Днепр-1 в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы.

Перед поединком главный тренер "спортклубовцев" Александр Кучер огласил стартовый состав своей команды, доверив место на острие атаки новичку Александру Филиппову.

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Днепр-1: Кинарейкин, Кравец, Сарапий, Сваток, Адамюк, Бланко, Бабенко, Третьяков, Рубчинский, Гуцуляк, Филиппов

Запасные: Валеф, Пурита, Горин, Пихаленок, Леднев, Горбунов, Когут, Каплиенко, Кивинда, Пасич, Билл

Также стал известен стартовый состав Славии.

Славия: Коларж, Масопуст, Огбу, Голеш, Провод, Дорли, Зафейрис, Шранс, Лингр, Юрчечка, ван Бурен

Запасные: Мандоус, Сиротник, Усу, Валлем, Тиджани, Хитил, Боржил, Шевчик, Влчек, Томич, Юрасек, Пудил

Напомним, что матч Славия - Днепр-1 будет сыгран в Праге на стадионе Фортуна Арена. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна видео онлайн-трансляция матча Славия - Днепр-1.

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