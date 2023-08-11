"У кого более дырявая защита?": реакция Сети на поражения Днепра-1 и Динамо в еврокубках
В четверг, 10 августа, состоялись первые матчи третьего отборочного раунда Лиги Европы и Лиги конференций.
Спортивный клуб Днепр-1, который до этого вылетел из квалификации Лиги чемпионов, встречался со Славией из Чехии. Пражский клуб разгромил подопечных Александра Кучера (3:0), что максимально приблизило их к выходу в следующий раунд.
Киевское Динамо дебютировало в еврокубках текущего сезона в противостоянии с Арисом. Грецкий клуб добыл минимальную победу, что увеличивает их шансы на проход дальше.
ISPORT изучил то, что писали болельщики по итогу поражений украинских клубов.
Можна і навернути з горя. Що Дніпро-1, Що Динамо - продули. (— Павло Вікторович (@OldGamerUA) August 10, 2023
всі розуміють шо дніпро 1 це дно?— седрік 🌱 (@volodymyr_oli) August 10, 2023
дніпро-1 отруїлось чеським пивом— волохатенко (@volohatenko) August 10, 2023
Динамо теж програло— східняцьке ostobydlo (@Osto_Gydlo) August 10, 2023
Ндя, є відчуття що в цьому сезоні ми будемо програвати всим
Український футбол мертвий, але ще більш мертве Динамо.— Ivan (@seankehl) August 10, 2023
Динамо мертве, я колись хуєсосив Хацкевича, що команда не грає, але тоді виявляється вона грала, бо зараз навіть малі з двору комбінують краще і злагодніше 🤷🏻♂️ і швидкості у малих значно швидші 😅— Маленький гвинтік ✙ 🇺🇦 (@Od1nUa) August 10, 2023
Футбольне падіння України в єврокубках, на жаль, продовжується. Коротко: захист не вміє грати, а напад не може. Якби не Бущан, рахунок був би 3:0. Дніпро навряд чи відіграє 3 м'ячі у Славії в повторному матчі, а Динамо, хочеться вірити, ще шанс не втратило. pic.twitter.com/qO1pJTCpCG— Viktor Perebenesiuk / Віктор Перебенесюк (@viktor4453) August 10, 2023
повтори матчів Дніпра-1 та Динамо включили?— Kostiantyn ꑭ Hoholenko (@KHoholenko) August 10, 2023
Все стандартно все як завжди, як тільки гра на євроарені зразу програш. От ще Аріс не пройдуть і скажуть все за планом. Зразу видно професійну команду, професірналізм крутіший ніж у Ворскли.— Igor Skybun (@IgorSk1506) August 10, 2023
Ранее Луческу назвал причины поражения Динамо, а Кучер признался, что его футболисты не справились с давлением.
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