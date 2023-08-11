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"У кого более дырявая защита?": реакция Сети на поражения Днепра-1 и Динамо в еврокубках

ISPORT посмотрел, что писали фанаты в социальных сетях о еврокубковых поединках.
Сегодня, 10:00
Днепр-1 проиграл Славии / СК Днепр-1
Днепр-1 проиграл Славии / СК Днепр-1

В четверг, 10 августа, состоялись первые матчи третьего отборочного раунда Лиги Европы и Лиги конференций.

Спортивный клуб Днепр-1, который до этого вылетел из квалификации Лиги чемпионов, встречался со Славией из Чехии. Пражский клуб разгромил подопечных Александра Кучера (3:0), что максимально приблизило их к выходу в следующий раунд.

Киевское Динамо дебютировало в еврокубках текущего сезона в противостоянии с Арисом. Грецкий клуб добыл минимальную победу, что увеличивает их шансы на проход дальше.

ISPORT изучил то, что писали болельщики по итогу поражений украинских клубов.

Ранее Луческу назвал причины поражения Динамо, а Кучер признался, что его футболисты не справились с давлением.

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