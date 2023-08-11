"У кого более дырявая защита?": реакция Сети на поражения Днепра-1 и Динамо в еврокубках

В четверг, 10 августа, состоялись первые матчи третьего отборочного раунда Лиги Европы и Лиги конференций.

Спортивный клуб Днепр-1, который до этого вылетел из квалификации Лиги чемпионов, встречался со Славией из Чехии. Пражский клуб разгромил подопечных Александра Кучера (3:0), что максимально приблизило их к выходу в следующий раунд.

Киевское Динамо дебютировало в еврокубках текущего сезона в противостоянии с Арисом. Грецкий клуб добыл минимальную победу, что увеличивает их шансы на проход дальше.

ISPORT изучил то, что писали болельщики по итогу поражений украинских клубов.

Можна і навернути з горя. Що Дніпро-1, Що Динамо - продули. ( — Павло Вікторович (@OldGamerUA) August 10, 2023

всі розуміють шо дніпро 1 це дно? — седрік 🌱 (@volodymyr_oli) August 10, 2023

дніпро-1 отруїлось чеським пивом — волохатенко (@volohatenko) August 10, 2023

Динамо теж програло

Ндя, є відчуття що в цьому сезоні ми будемо програвати всим — східняцьке ostobydlo (@Osto_Gydlo) August 10, 2023

Український футбол мертвий, але ще більш мертве Динамо. — Ivan (@seankehl) August 10, 2023

Динамо мертве, я колись хуєсосив Хацкевича, що команда не грає, але тоді виявляється вона грала, бо зараз навіть малі з двору комбінують краще і злагодніше 🤷🏻‍♂️ і швидкості у малих значно швидші 😅 — Маленький гвинтік ✙ 🇺🇦 (@Od1nUa) August 10, 2023

Футбольне падіння України в єврокубках, на жаль, продовжується. Коротко: захист не вміє грати, а напад не може. Якби не Бущан, рахунок був би 3:0. Дніпро навряд чи відіграє 3 м'ячі у Славії в повторному матчі, а Динамо, хочеться вірити, ще шанс не втратило. pic.twitter.com/qO1pJTCpCG — Viktor Perebenesiuk / Віктор Перебенесюк (@viktor4453) August 10, 2023

повтори матчів Дніпра-1 та Динамо включили? — Kostiantyn ꑭ Hoholenko (@KHoholenko) August 10, 2023

Все стандартно все як завжди, як тільки гра на євроарені зразу програш. От ще Аріс не пройдуть і скажуть все за планом. Зразу видно професійну команду, професірналізм крутіший ніж у Ворскли. — Igor Skybun (@IgorSk1506) August 10, 2023

Ранее Луческу назвал причины поражения Динамо, а Кучер признался, что его футболисты не справились с давлением.

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