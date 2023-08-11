Кучер - о матче со Славией: Очень неприятный результат - ребята испугались

Тренер днепровского клуба считает, что провальный старт повлиял на то, как развивались события по ходу всей встречи.

Главный тренер Днепра-1 подвел итоги прошедшего провального матча третьего отборочного раунда Лиги Европы против Славии.

Днепряне практически весь поединок провели без ударов по воротам соперника, который большую часть второго тайма играл в меньшинстве.

"То, что мы планировали сделать сегодня, мы, конечно, не проделали. Надо было разыгрывать мяч, входить в зоны. Почему-то ребята испугались, начали просто бить вперед и дарить мяч сопернику, а потому мы пропустили первый гол. Какая-то суматоха была в первые минуты и очень много ошибок", цитирует тренера официальный сайт клуба.

"Играть было тяжело сегодня, ведь ребята все еще не восстановились после последствий отравления. Также был большой двухдневный переезд, и было видно, что игроки не восстановили силы. Очень тяжело им было".

Источник: СК Днепр-1

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"Мы понимали, что Славия очень сильна в физическом плане, навязывает много борьбы и в этом аспекте мы, конечно, сегодня уступили".

"Результат, конечно, не в нашу пользу – очень неприятный счет перед ответным матчем. Сейчас главное восстановить ребят в первую очередь психологически и физически".

"У нас за два дня уже игра чемпионата, а уже после этого будем думать о ответном матче. Надо успеть восстановиться. Снова сейчас будет долгий переезд, после чего сразу будем играть".

Наставник днепровского коллектива также рассказал о состоянии Максима Третьякова, получившего травму и не смог продолжить играть уже в самом начале встречи.

"Надо сделать медосмотр. У него пошло колено, это может быть серьезное повреждение, но нужно сделать МРТ, чтобы делать окончательные выводы".

Напомним, что немногим позже свой матч отбора Лиги конференций также безуспешно провело киевское Динамо.

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