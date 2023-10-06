Ливерпуль - Юнион: обзор и результат матча Лиги Европы 05.10.2023
В рамках второго тура группового этапа Лиги Европы Ливерпуль встретился с Юнионом Сен-Жиллуа.
"Красные" на правах хозяев и номинальных фаворитов принялись прессинговать своего соперника с первых минут и уже на 10 минуте должны были выходить вперед, но Дарвин Нуньес забил с положения вне игры.
Немногим позже Нуньес не сумел забить в полупустые ворота после прострела с фланга. Впрочем, длительные усилия мерсисайдцев были вознаграждены и на 44 минуте Раян Гравенберх все же вывел свою команду вперед.
Во втором тайме коллектив Юргена Клоппа продолжил играть лучше своего соперника и в компенсированное время закрепил победу голом Диогу Жоты.
Отметим, что в этом матче состоялось противостояние братьев между хавбеком хозяев Алексисом МакАллистером и защитником гостей Кевином МакАллистером.
Статистика матча Лиги Европы Ливерпуль - Юнион Сен-Жиллуа
Ливерпуль - Юнион 2:0
Голы: Гравенберх, 44, Жота, 90+2
xG: 2.45 - 1.29
Удары: 18 - 6
Удары в створ: 9 - 1
Владение мячом: 68% - 32%
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