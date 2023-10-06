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Ливерпуль - Юнион: обзор и результат матча Лиги Европы 05.10.2023

В битве братьев МакАллистеров сильнее оказался Алексис.
Сегодня, 00:06
Алексис и Кевин МакАллистеры / Getty Images
Алексис и Кевин МакАллистеры / Getty Images

В рамках второго тура группового этапа Лиги Европы Ливерпуль встретился с Юнионом Сен-Жиллуа.

"Красные" на правах хозяев и номинальных фаворитов принялись прессинговать своего соперника с первых минут и уже на 10 минуте должны были выходить вперед, но Дарвин Нуньес забил с положения вне игры.

Немногим позже Нуньес не сумел забить в полупустые ворота после прострела с фланга. Впрочем, длительные усилия мерсисайдцев были вознаграждены и на 44 минуте Раян Гравенберх все же вывел свою команду вперед.

Во втором тайме коллектив Юргена Клоппа продолжил играть лучше своего соперника и в компенсированное время закрепил победу голом Диогу Жоты.

Отметим, что в этом матче состоялось противостояние братьев между хавбеком хозяев Алексисом МакАллистером и защитником гостей Кевином МакАллистером.

Статистика матча Лиги Европы Ливерпуль - Юнион Сен-Жиллуа

Ливерпуль - Юнион 2:0

Голы: Гравенберх, 44, Жота, 90+2

xG: 2.45 - 1.29
Удары: 18 - 6
Удары в створ: 9 - 1
Владение мячом: 68% - 32%

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лига европы Ливерпуль юнион

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