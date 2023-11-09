Аякс - Брайтон: результат матча

Нидерландский клуб все еще без побед в текущем розыгрыше ЛЕ.

В четверг, 9 ноября, многострадальный Аякс принимал дома Брайтон в рамках группового этапа Лиги Европы.

Матч сразу начался с небольшого скандала, уже на 13-й минуте Брайтон сыграл рукой в собственной штрафной, но судья даже пересмотрев повтор, не стал ставить пенальти. Игроки Аякса пробовали спорить, но арбитр остался непреклонен. Сразу после его решения "чайки" открыли счет благодаря голу Ансу Фати.

До конца первого тайма команды более ничего не создали. А вот во втором тайме Брайтон вновь удивил хозяев быстрым голом. Сначала Жоао Педро на реализовал свидание с голкипером, зато в следующей атаке Адингра удвоил преимущество своей команды отличным ударом в девятку.

Далее игра в целом была равной, но Брайтон выглядел несколько более уверенным. При этом реальный шанс изменить цифры на табло имел именно Аякс, но Бробби попал в штангу из убойной позиции. Как итог, уверенная победа "чаек", а Аякс до сих пор без побед на групповом этапе.

Статистика матча Лиги Европы Аякс - Брайтон

Аякс - Брайтон 0:2

Голы: Фати, 15, Адингра, 53

Ожидаемые голы (xG): 0,55 - 1,19

Владение мячом: 53% - 47%

Удары: 8 - 9

Удары в створ: 3 - 3

Фолы: 9 - 12

Аякс: Рамай - Гоэи (Соса, 57), Шутало, Ренч (Микаутадзе, 78), Хато - Тейлор (Акпом, 46), Хлинссон (Боржеш, 57), Вос (Тахирович, 73) - Бергейс, Бергвейн, Бробби.

Брайтон: Вербрюгген - Велтман, Данк (Игор Жулио, 46), ван Хекке, Милнер (Гилмор, 8) - Гросс, Дауд (Эступиньян, 65; Балеба, 77), Митома, Фати (Фергюсон, 65), Аденгра - Жоао Педро.

Предупреждение: Жоао Педро, 34, ван Хекке, 69

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