Тулуза - Ливерпуль 3:2: обзор матча и результат игры 09.11.2023
В четверг, 9 ноября, в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы Тулуза принимала Ливерпуль. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:2.
Французы смогли шокировать своего оппонента, забив в середине первого тайма. Уже во второй половине игры Тулуза снова забила, поставив Ливерпуль в край неудобное положение.
далее гости смогли отквитать один мяч, однако тут же получили в ответ. Под занавес игры Ливерпуль сумел сократить отставание в счете, но добавленных арбитра семь минут не хватило для полноценного камбэка.
Таким образом мерсисайдцы остаются на первом месте в своей группе, но пока не выходят в следующий этап турнира, а Тулуза приблизилась к своему оппоненту на три очка.
Статистика матча Тулуза - Ливерпуль четвертого тура Лиги чемпионов
Тулуза - Ливерпуль 3:2
Голы: Доннум, 36, Даллинга, 58, Магри, 76 - Кассерес, 74 автогол, Жота, 89
Ожидаемые голы (xG): 0,89 - 1,11
Владение мячом: 35% - 65%
Удары: 10 - 19
Удары в створ: 5 - 4
Фолы: 12 - 13
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