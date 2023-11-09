Тулуза - Ливерпуль 3:2: обзор матча и результат игры 09.11.2023

Мерсисайдцы отложили свою квалификацию в 1/8 финала на следующий тур.

В четверг, 9 ноября, в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы Тулуза принимала Ливерпуль. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:2.

Французы смогли шокировать своего оппонента, забив в середине первого тайма. Уже во второй половине игры Тулуза снова забила, поставив Ливерпуль в край неудобное положение.

далее гости смогли отквитать один мяч, однако тут же получили в ответ. Под занавес игры Ливерпуль сумел сократить отставание в счете, но добавленных арбитра семь минут не хватило для полноценного камбэка.

Таким образом мерсисайдцы остаются на первом месте в своей группе, но пока не выходят в следующий этап турнира, а Тулуза приблизилась к своему оппоненту на три очка.

Статистика матча Тулуза - Ливерпуль четвертого тура Лиги чемпионов

Тулуза - Ливерпуль 3:2

Голы: Доннум, 36, Даллинга, 58, Магри, 76 - Кассерес, 74 автогол, Жота, 89

Ожидаемые голы (xG): 0,89 - 1,11

Владение мячом: 35% - 65%

Удары: 10 - 19

Удары в створ: 5 - 4

Фолы: 12 - 13

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!