Пушич отреагировал на результаты жеребьевки для Шахтера в Лиге Европы
Главный тренер Шахтера Марино Пушич прокомментировал результат жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, на стадии которой "горняки" сыграют с Марселем.
По словам специалиста, украинской команде достался серьезный оппонент.
Читай также: Определилось время начала матчей Шахтера против Марселя
"Это хорошо известная команда, Фейеноорд играл с ней два года назад. Сложный оппонент, хорошая команда, большой клуб. На этом уровне вообще нет легких соперников.
В Лиге Европы все команды могут выступать в Лиге чемпионов. Доволен результатом жеребьевки, будет очень интересно", - отметил Пушич.
Матчи пройдут 15 и 22 февраля.
Ранее сообщалось, что Шахтер сыграл вничью с Ависпа Фукуока в благотворительном поединке.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!