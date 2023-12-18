Пушич отреагировал на результаты жеребьевки для Шахтера в Лиге Европы

Главный тренер Шахтера Марино Пушич прокомментировал результат жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, на стадии которой "горняки" сыграют с Марселем.

По словам специалиста, украинской команде достался серьезный оппонент.

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"Это хорошо известная команда, Фейеноорд играл с ней два года назад. Сложный оппонент, хорошая команда, большой клуб. На этом уровне вообще нет легких соперников.

В Лиге Европы все команды могут выступать в Лиге чемпионов. Доволен результатом жеребьевки, будет очень интересно", - отметил Пушич.

Матчи пройдут 15 и 22 февраля.

Ранее сообщалось, что Шахтер сыграл вничью с Ависпа Фукуока в благотворительном поединке.

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