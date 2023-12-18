Ависпа Фукуока - Шахтер 2:2: обзор матча и результат игры 18.12.2023

В понедельник, 18 декабря, Шахтер провел благотворительный товарищеский матч с японской командой Ависпа Фукуока.

Игра состоялась в Токио на Японском национальном стадионе, а все вырученные от мероприятия средства будут направленны на помощь пострадавшим из-за российской агрессии украинцам.

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Шахтер быстро открыл счет в противостоянии с седьмой командой японского чемпионата. На восьмой минуте матча Сикан головой замкнул подачу в штрафную от Гочолеишвили.

Источник: ФК Шахтер Донецк

Тем не менее еще до перерыва Ависпа Фукуока сумела забить дважды. На 34-й минуте Мия после подачи углового со второго добивания переправил мяч в сетку, а спустя три минуты Канамори вывел японский клуб вперед.

"Горняки" сравняли счет во второй половине встречи. На 53-й минуте Швед вошел справа в штрафную и отправил мяч под дальнюю стойку, установив окончательный результат матча.

Источник: ФК Шахтер Донецк

Ависпа Фукуока - Шахтер 2:2

Голы: Мия, 34, Канамори, 37 - Сикан, 8, Швед, 53

Шахтер: Ризнык (Рудько 46), Гочолеишвили (Лемкин 46), Бондарь (Вьюнник 74), Матвиенко (Козик 46) (Топалов 74), Азарови (Назарина 46), Степаненко, Зубков, Бондаренко (Келси 46), Невертон (Эгиналду 46), Сикан (Швед 46).

Напомним, что сегодня состоялась жеребьевка плей-офф раунда Лиги Европы, по итогам которой Шахтер узнал своего соперника.

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