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Трубин – худший игрок Бенфики в матче против Тулузы

Украинец получил крайне низкие оценки от авторитетных порталов.
Сегодня, 00:21
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

Голкипер Бенфики Анатолий Трубин получил низкие оценки за свою игру против Тулузы (2:1) в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

Порталы WhoScored и SofaScored поставили украинскому футболисту всего 6.0 и 6.5 баллов соответственно, что делает его худшим игроком в своем составе.

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В матче против французского клуба Трубин совершил всего один сейв и отдал 14 передач, 12 из которых оказались точными.

Отметим, из последних пяти проведенных матчей в основном составе "орлов" во всех турнирах, лишь один Анатолий завершил на ноль.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бенфика Анатолий Трубин

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