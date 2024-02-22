Пушич - об ответном матче с Марселем: В первой встрече игра была равной, наверное, во второй будет так же

Главный тренер Шахтера Марино Пушич прокомментировал ответный матч с Марселем в раунде плей-офф Лиги Европы.

"Это вторая игра, и, как мы все знаем, в ней все решится. Мы почувствовали, насколько Марсель хорошая команда, в первой игре, несмотря на все их нынешние проблемы. Но я могу вам сказать, что они все еще Марсель, с большой количеством очень сильных индивидуально футболистов, которые дают возможность добывать результат. Мы это почувствовали во время первой игры и должны быть готовы ко второй, чтобы ответить в определенных отдельных моментах, что и собираемся сделать. В любом случае это будет интересный поединок: в первой встрече игра была равной, наверное, во второй будет так же.

Всегда тяжело играть выездной матч здесь, в Марселе, - я такой опыт имел с Фейеноордом два года назад в полуфинале Лиги конференций УЕФА. Знаю, как может быть громко на этом стадионе с большим количеством болельщиков, но это тоже очень приятно, потому что ты играешь такие поединки в этой атмосфере, с этим давлением и всем, что касается таких матчей. Поэтому мы с нетерпением ждем игры и будем готовы к ней.

А что касается изменений, то футбол меняется каждый день, и все возможно. В нашем составе также много возможностей для изменений. Но бывает и так, что тренер тоже может измениться, поэтому есть вероятность, что они изменят стиль игры. Все сводится к адаптации в подходящий момент, и я считаю, что мы способны адаптироваться к любой ситуации".

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"Это всегда интересная ситуация, когда клуб меняет тренера перед игрой, пытаясь чего-то достичь. Они могут ввести ряд изменений - нам неизвестно об этом, но это возможно. Однако это не влияет на нашу подготовку к игре. Мы полностью фокусируемся на себе, на соблюдении своего стиля. Конечно, нас интересует наш соперник, как и всегда, мы изучаем его, и то, как он будет играть сейчас, это, безусловно, зависит от их тренера, но, как я говорил раньше, это большой клуб, команда с немалым количеством индивидуальных качеств. Для меня главным в футбольном матче является адаптация к событиям на поле. Мы готовы ответить на многие моменты, и я надеюсь, что мы это покажем. Как всегда говорю своей команде: мы приехали соревноваться с другой командой. Это вторая игра, мы приехали играть в футбол, нам нравится атмосфера, мне нравится это напряжение, так что мы с нетерпением ждем этого матча", - приводит слова Пушича официальный сайт Шахтера.

Ответный матч плей-офф раунда Лиги Европы Марсель - Шахтер состоится в четверг, 22 февраля, и начнется в 22:00 по киевскому времени. Первая встреча команд завершилась вничью 2:2.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матч Марсель - Шахтер.

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