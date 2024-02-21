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"Перевернуть сезон": новый тренер Марселя сделал заявление о матче с Шахтером

Жан-Луи Гассе заменил Гаттузо на посту.
Сегодня, 09:39
Жан-Луи Гассе / Getty Images
Жан-Луи Гассе / Getty Images

В четверг, 22 февраля, Марсель на своем поле примет Шахтер в рамках ответного матча плей-офф Лиги Европы.

В преддверии поединка французский клуб сменил главного тренера, тем им стал 70-летний Жан-Луи Гассе.

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По словам специалиста, команда может спасти сезон, но для этого нужно начинать с победы над Шахтером.

"Я понял, что у Марселя сейчас нет души, а Дженнаро Гаттузо потерял управление командой. Меня попросили изменить ситуацию, у меня есть четыре месяца. Мой возраст? Возраст у вас в голове, а у меня есть задача. У нас впереди важные матчи, можно перевернуть весь сезон. У нас есть еврокубковый матч с Шахтером, который является сильным соперником. А Лиге 1 мы хотим быть выше, чем 9-е место.

Мы не просим от игроков ничего невозможного. Результаты в последнее время посредственные, но шансы есть. Игрокам нужно осознать, что они являются хорошими футболистами, а в последнее время делали недостаточно", - отметил тренер.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 22:00 по Киеву.

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Источник: ФК Марсель
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер

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