Байер - Карабах 3:2: обзор матча и результат игры 14.03.2024
В четверг, 14 марта, в рамках ответного матча 1/8 финала лиги Европы Байер принимал Карабах. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:2.
Команды вели между собой упорную борьбу на протяжении всей встречи и немецкий коллектив имел намного больше шансов отличиться, однако азербайджанцы сумели ошарашить Байер.
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На 58-й минуте Карабах вышел вперед, поставив именитого соперника в неудобное положение, однако после этого команда осталась в меньшинстве, но это их не напугало!
Гости сумели удвоить преимущество, поставив, по сути, "фармацевтов" на колени. Байер стремглав помчал отыгрываться и сумел все же забить. И вот она, интрига.
В оставшееся время подопечные Хаби Алонсо делали все возможное, чтобы возобновить паритет, однако им удалось даже больше! Байер сумел за несколько минут до конца не только отыграться, но и забить победный мяч. Серия без поражений продолжается!
Статистика матча Байер - Карабах 1/8 финала Лиги Европы
Байер - Карабах 3:2 (5:4 общий)
Голы: Фримпонг, 72, Шик, 90+3, 90+7 - Зубир, 58, Жуниньо, 67
Ожидаемые голы (xG): 4.61 - 0.78
Владение мячом: 65% - 35%
Удары: 33 - 11
Удары в створ: 8 - 3
Угловые: 13 - 5
Фолы: 8 - 5
Атаки: 160 - 47
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