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Байер - Карабах 3:2: обзор матча и результат игры 14.03.2024

"Фармацевты" совершили невозможное.
Вчера, 23:59
Байер - Карабах / Getty Images
Байер - Карабах / Getty Images

В четверг, 14 марта, в рамках ответного матча 1/8 финала лиги Европы Байер принимал Карабах. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:2.

Команды вели между собой упорную борьбу на протяжении всей встречи и немецкий коллектив имел намного больше шансов отличиться, однако азербайджанцы сумели ошарашить Байер.

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На 58-й минуте Карабах вышел вперед, поставив именитого соперника в неудобное положение, однако после этого команда осталась в меньшинстве, но это их не напугало!

Источник: Getty Images

Гости сумели удвоить преимущество, поставив, по сути, "фармацевтов" на колени. Байер стремглав помчал отыгрываться и сумел все же забить. И вот она, интрига.

В оставшееся время подопечные Хаби Алонсо делали все возможное, чтобы возобновить паритет, однако им удалось даже больше! Байер сумел за несколько минут до конца не только отыграться, но и забить победный мяч. Серия без поражений продолжается!

Статистика матча Байер - Карабах 1/8 финала Лиги Европы

Байер - Карабах 3:2 (5:4 общий)

Голы: Фримпонг, 72, Шик, 90+3, 90+7 - Зубир, 58, Жуниньо, 67

Ожидаемые голы (xG): 4.61 - 0.78
Владение мячом: 65% - 35%
Удары: 33 - 11
Удары в створ: 8 - 3
Угловые: 13 - 5
Фолы: 8 - 5
Атаки: 160 - 47

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