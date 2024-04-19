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Марсель - Бенфика: результат матча 18.04.24

Ди Мария и Силва не реализовали свои удары.
Сегодня, 00:56
Марсель - Бенфика / Getty Images
Марсель - Бенфика / Getty Images

В четверг, 18 апреля, Марсель принимал дома Бенфику в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги Европы. Напомним, а первом поединке минимальную победу одержала португальская команда.

Сразу со старта Трубину пришлось вступать в игру и спасать команду в непростой ситуации. Затем Марсель создал еще пару моментов, но украинец и немного удачи помогли Бенфики выстоять в первом тайме.

Во втором тайме хозяева еще сильнее прибавили, и "орлы" с трудом сдерживали натиск. С 70-й минуте гости будто бы проснулись и создали несколько очень опасных моментов, но в итоге пропустили сами. Мумбанга без шансов для Трубина вколотил мяч в сетку и отправил команды в дополнительное время. В экстра-таймах команды, очевидно, просто готовились к серии пенальти, до которой дело и дошло.

А здесь уже все решил удар Анхеля Ди Марии. Аргентинец попал в штангу, а после него ни Трубин, ни Лопес ничем не смогли помочь своим командам. Затем Антониу Силва смазал свой удар, и Марсель отправился в полуфинал.

Статистика матча Марсель - Бенфика 1/4 финала Лиги Европы

Марсель - Бенфика 1:0 (пенальти 3:2) (первый матч - 1:2)
Гол: Мумбанга, 78

Ожидаемые голы (xG): 1.97 - 1.16
Владение мячом: 54% - 46%
Удары: 21 - 11
Удары в створ: 5 - 5
Угловые: 8 - 6
Фолы: 15 - 18
Атаки: 168 - 124

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бенфика Лиссабон

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