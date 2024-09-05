Довбик и чемпионы мира: Рома огласила заявку на основную часть Лиги Европы сезона-2024/25

Итальянский клуб готовится к участию в еврокубке.

В сентябре Роме предстоит принять участие в обновленной Лиге Европы, где вместо традиционного группового этапа будет основная часть в виде "единой лиги".

В связи с этим "джаллоросси" на своем официальном сайте опубликовали заявку, где, конечно же, не обошлось без Артема Довбика.

Заявка Ромы на Лигу Европы сезона-2024/25

Источник: ФК Рома

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Первый матч основной части Лиги Европы Рома проведет дома на Стадио Олимпико против испанского Атлетика. Эта игра состоится 26 сентября.

Напомним, что за последние несколько дней команда Артема Довбика усилилась двумя опытными центрбеками: из Атлетико пришел Марио Эрмосо, а из дортмундской Боруссии - Матс Хуммельс.

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