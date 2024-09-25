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Тренер Лацио анонсировал ротацию состава в матче против Динамо в Лиге Европы

В то же время Марко Барони заявил, что старт в ЛЕ очень важен для его команды.
Сегодня, 11:45
Марко Барони / Getty Images
Марко Барони / Getty Images

Уже сегодня, 25 сентября, киевское Динамо стартует в основном розыгрыше Лиги Европы. Подопечные Александра Шовковского в номинально домашнем матче сойдутся с римским Лацио.

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Главный тренер "орлов" Марко Барони поделился ожиданиями от предстоящего матча, анонсировав ротацию состава:

"Матч с Динамо, безусловно, станет возможностью для тех, кто играл меньше. Они уверены, что от всех будет лучшая игра".

Есть положительные аспекты, связанные с содержанием игры. Мы должны быть агрессивнее перед воротами соперника и в защите.

Новый формат ЛЕ – это красиво и интересно, для нас это престижное соревнование, у нас у всех будут трудные матчи. Относительно киевлян, нас ждет сложный соперник и трудности на поле. Нам нужны столь важные матчи, чтобы расти.

У меня есть привычка – смотреть на цели, но двигаться шаг за шагом. Матч с Динамо деликатный и важный, для нас Лига Европы является целью, это замечательное соревнование. Для команды это возможность, в том числе для молодых игроков, они должны получить опыт", заявил Марко в комментарии TUTTOmercatoWEB.

Напомним, матч Динамо – Лацио состоится сегодня, 25 сентября, старт встречи запланирован на 22:00 по киевскому времени.

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