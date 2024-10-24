Фенербахче и Манчестер Юнайтед поделили очки

В четверг, 24 октября, Фенербахче принимал Манчестер Юнайтед в рамках третьго тура Лиги Европы.

Несмотря на то, что команда Моуринью активно атаковала в течение первых 10-15 минут, забили именно макунианцы. Зиркзе откатил мяч Эриксену, который идеальным ударом открыл счет.

После этого команды обменялись рядом моментов, среди которых стоит отметить безумный двойной сейв Онана, и ушли на перерыв. А со стартом второго тайма Фенербахче все же забил свой быстрый гол - отличился Эн-Несири.

Во втором тайме более опасные моменты имел именно Манчестер Юнайтед, но Ливакович уверенно парировал все удары. Под конец матча на носилках покинул поле Антони, получив очень неприятный удар по ногам.

В итоге забить более не смогла ни одна из команд, и клубы попросту поделили очки.

Статистика матча Фенербахче - Манчестер Юнайтед третьего тура Лиги Европы

Фенербахче - Манчестер Юнайтед 1:1

Голы: Эн-Несири, 49 - Эриксен, 12

Ожидаемые голы (xG): 1.15 - 1.16

Владение мячом: 52% - 48%

Удары: 10 - 12

Удары в створ: 5 - 5

Фолы: 12 - 14

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