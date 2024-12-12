Манчестер Юнайтед в напряженном матче одолел Викторию Пльзень в напряженном матче

В рамках 6-го тура Лиги Европы Манчестер Юнайтед встретился с Викторией Пльзень.

Первый тайм прошел без особых моментов, а вот во втором было веселее.

Сперва хозяева огорчили манкунианцев после ужасной ошибки Андре Онана. Автором гола стал Матей Выдра.

Впрочем, тренерские замены Рубена Аморима смогли вырвать для «красных дьяволов» победу. После перерыва на поле появился Расмус Гойлунн и он же стал главным героем поединка.

Сперва Расмус восстановил паритет в счете, а затем после передачи от Бруну Фернандеша установил окончательный счет на табло.

Виктория Пльзень - Манчестер Юнайтед 1:2

Голы: Выдра, 48 - Гойлунд, 62, 87

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