Динамо - РФШ: прогноз на матч Лиги Европы 30.01.2025

Узнай на ISPORT.ua, кто может победить в еврокубковом поединке между лидером украинской Премьер-лиги и чемпионом Латвии.

В четверг, 30 января, подопечные Александра Шовковского сыграют последний матч основного раунда Лиги Европы 2024/25. Финальным соперником киевского Динамо станет латвийская РФШ.

"Бело-синие" остаются на последней строчке в сводной турнирной таблице. Однако в предыдущем туре Динамо расписало фестивальную ничью со стамбульским Галатасараем (3:3) и набрало первое очко. В свою очередь РФШ в 7-м туре сенсационно одолела Аякс из Амстердама и записала в актив 5 пунктов.

Матч Динамо - РФШ состоится в немецком Гамбурге на арене Фолькспаркштадион. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Коэффициент и ставки на матч Лиги Европы Динамо - РФШ

В предстоящем поединке эксперты выбрали фаворитом "бело-синих". Шансы команды Шовковского на победу гораздо выше.

Прогноз букмекеров на матч Динамо - РФШ

Победа Динамо - 1.86

Ничья - 3.75

Победа РФШ - 4.25

Коэффициент на то, что обе команды в противостоянии Динамо и РФШ забьют, составил 1.71, а на противоположный результат несколько выше – 2.14.

Статистика противостояния Динамо и РФШ

"Бело-синие" только однажды на европейской арене пересекались с представителями Латвии. В квалификации Лиги чемпионов 2006/07 киевляне дважды разгромили Металлургс из Лиепаи (4:1, 4:0). В составе Динамо тогда сыграли упомянутый Шовковский и один из функционеров РФШ Марис Верпаковскис.

Нынешний сезон для чемпиона Латвии – шестой в еврокубках. Впрочем, до сих пор рижане не встречались с украинскими командами.

Напомним, ранее Бражко вернулся в обойму Динамо после травмы.

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