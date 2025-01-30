Довбик не сумел проявить себя в решающем туре Лиги Европы

Тем не менее Рома добилась результата.

Нападающий Ромы Артем Довбик не сумел отличиться результативными действмия в матче с Айнтрахтом.

Украинец вышел в стартовом составе на решающий матч Лиги Европы и имел несколько неплохих моментов на старте поединка.

Во втором тайме Рома стала больше играть на то, чтобы удержать результат, а потому Артем был заменен на 69-й минуте, так и не получив шансов отличиться во втором тайме.

Интересно, что вышедший вместо украинца Шомуродов забил второй гол спустя две минуты после выхода на поле.

На момент написания заметки Рома ведет у Айнтрахта в два мяча и проходит в 1/16 Лиги Европы.

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