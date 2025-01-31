Динамо - РФШ 1:0 видео гола и обзор матча Лиги Европы

В первом тайме "бело-синие" имели две возможности открыть счет. В первом эпизоде ​​Ванат даже отправил мяч в сетку, но из положения вне игры. Во втором же случае форвард пробил мимо ворот.

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Рыжане едва не повели на старте второй половины – Куадио не воспользовался моментом после стандарта. Динамо усилило давление и оформило победный гол на 76-й минуте. Это Пихаленок подхватил мяч в центре штрафной и мощным ударом пробил Ондоа.

В финальные минуты РФШ пытался отыграться. Однако киевляне грамотно сыграли в обороне и одержали первую победу в нынешнем сезоне турнира.

Видео голов и обзор матча Динамо - РФШ:

Динамо – РФШ – 1:0

Гол: Пихаленок, 76

Динамо: Нещерет – Тымчик, Биловар, Михавко, Вивчаренко – Пихаленок, Михайленко, Рубчинский (Саленко, 88) – Ярмоленко (Волошин, 90), Ванат, Кабаев (Пономаренко, 86)

РФШ: Ондоа – Нджие (Мареш, 80), Пренга, Липущек – Савалниекс (Силагадзе, 84), Мархиев, Паныч, Одишария – Икауниекс, Нджики (Куадио, 46), Зеленковс (Лемаич, 80)

Предупреждения: Биловар, Пономаренко – Паныч, Пренга

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