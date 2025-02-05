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Лион избежал дисквалификации из Лиги Европы

Команда все еще может столкнуться с санкциями в конце сезона.
Сегодня, 11:15
Лион / Getty Images
Лион / Getty Images

УЕФА снял условную дисквалификацию с Лиона, сообщает L’Equipe.

Напомним, ранее сообщалось, что французский клуб могут дисквалифицировать из плей-офф Лиги Европы из-за финансовых проблем.

Тем не менее клуб успел подать исправленную отчетность в сроки и сможет сыграть в 1/8 финала. Однако, если клуб не исправит свое положение, их ждут новые санкции в конце сезона.

Аналогично также Лиону грозит и дисквалификация из Лиги 1, если финансы клуба к лету не будут прирведены в порядок.

Ранее также сообщалось, что IFAB обсудит новую альтернативу VAR.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лион

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