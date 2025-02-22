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Футбол

Последние из нас: Подкошенный эпидемией клуб УПЛ креативно анонсировал матч

Рух подтвердил готовность сыграть с ЛНЗ, несмотря на сложную кадровую ситуацию.
Сегодня, 13:40
Рух сыграет против ЛНЗ / ФК Рух
Рух сыграет против ЛНЗ / ФК Рух

В субботу, 22 февраля, Рух должен провести домашний матч с ЛНЗ в рамках 18-го тура украинской Премьер-лиги.

Перед поединком львовяне, страдающие от сложной эпидемиологической ситуации в стане клуба, решили оригинально подойти к анонсу предстоящей игры, сделав его в стиле игры "The Last of Us" ("Последние из нас"), экранизация которой демонстрирует опустошенный мир, где произошла вспышка болезни.

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"Несмотря на сложную кадровую ситуацию в команде, сегодня мы сыграем против ЛНЗ", - говорится в сообщении львовского клуба.

Матч Рух - ЛНЗ начнется в 18:00 по киевскому времени. 

Ранее Рух из-за сложной эпидемиологической ситуации пытался добиться переноса поединка с ЛНЗ, но просьбу львовского клуба не удовлетворили.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Рух Украинская Премьер-лига ЛНЗ

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