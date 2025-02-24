Суркис назвал клуб, который хотел купить Бражко - президент объяснил, почему не отпустил игрока

Президент Динамо Игорь Суркис высказался по поводу полузащитника Владимира Бражко.

По словам функционера, киевский клуб получил предложение от Вулверхэмптона по украинцу.

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"Было предложение от Вулверхэмптона, которое нас не удовлетворило. Мои нервы выдержали и мы оставили его в команде. Я поговорил с Бражко и объяснил ему, что он должен что-то сделать для Динамо, чтобы мы могли его продать.

Мы продали Забарного и Миколенко, силой никого в команде не держим. Мы их воспитываем с детства, и они должны сделать что-нибудь для команды. Будет предложение – может летом, может зимой… Он должен проявлять те качества, в которых будут заинтересованы команды высшего уровня. Надеюсь, у него все впереди".

Суркис анонсировал, что украинец подпишет новый контракт с Динамо.

"Он меня услышал, мы с ним разговариваем. У него 3 года контракта, а мы на следующей неделе еще продлим с ним контракт. И вы увидите, что он услышал меня.

Это такой анонс, мы будем с ним продлевать контракт. И условия сделаем лучше, он будет играть, он наберет кондицию. Он многое пропустил. У меня нет с ребятами никаких проблем", – сказал Суркис для ПРОФУТБОЛ Digital.

В текущем сезоне Бражко провел 26 матчей за Динамо, в которых забил четыре гола и сделал три голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Трубина отправят в запас Бенфики на ближайшие матчи.

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