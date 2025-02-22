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Трубина отправят в запас Бенфики на ближайшие матчи - источник

В следующих поединках тренер лиссабонцев задействует резервного голкипера.
Сегодня, 11:08
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

Основной вратарь Бенфики украинец Анатолий Трубин ближайшие два матча лиссабонской команды проведет на скамейке запасных.

Как утверждает A Bola, тренерский штаб "орлов" в следующих поединках решил предоставить игровое время резервному голкиперу Самуэлу Суарешу.

22-летний португалец, который в этом сезоне провел всего три матча в Кубке Португалии, будет защищать ворота Бенфики в матче чемпионата против Боавишты (22 февраля) и кубковой игре с Брагой (26 февраля).

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Возвращение Трубина в стартовый состав ожидается в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против Барселоны, который состоится 5 марта.

Как отмечает издание, такое решение связано с необходимостью дать немного отдохнуть украинскому голкиперу, который регулярно защищал ворота лиссабонцев во всех предыдущих матчах чемпионата, Лиги чемпионов и Кубка португальской лиги текущего сезона.

В нынешней кампании Трубин провел за Бенфику 35 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 34 гола, а в 16 поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что Трубин стал худшим игроком ответного матча с Монако в Лиге чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бенфика Анатолий Трубин

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