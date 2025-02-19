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Футбол

"Игра далека от идеала": Трубин здраво оценил матч против Монако

Вратарь сборной Украины поделился соображениями по поводу нелегкого выхода Бенфики в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Сегодня, 11:57
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

Анатолий Трубин получил порцию критики за результативные ошибки в противостоянии с французским Монако (3:3). Украинец отреагировал на собственное выступление в составе Бенфики в Instagram.

"Каждый матч в Лиге чемпионов запоминается и сегодняшний не исключение. Это была тяжелая игра, далекая от идеала.

Поэтому, как обычно, настроен на работу. Впереди 1/8 финала – новый уровень, новые ощущения", – написал голкипер.

В нынешнем сезоне Трубин провел 10 поединков в Лиге чемпионов, в которых пропустил 15 мячей. Украинец сумел сохранить ворота сухими в четырех матчах. В частности, он помешал отличиться мадридскому Атлетико, Болонье, туринскому Ювентусу и Монако в первом поединке.

Напомним, ранее Трубин получил худшие оценки за матч от статистических порталов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бенфика Анатолий Трубин

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