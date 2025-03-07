Полузащитник Левого Берега отметился голом с центра поля

Хавбек Левого Берега Дмитрий Шастал отметился голом-красавцем в матче 20-го тура УПЛ.

"Аисты" уверенно одолели Верес в домашних стенах, а Шастал своим голом закрепил успех своей команды.

Кипер Вереса Андрей Кожухар ошибся с передачей, отдав мяч точно Шасталу, который воспользовался тем, что вратарь вышел далеко, и отправил мяч в сетку почти с центра поля.

Отметим, что это 12-й гол 29-летнего игрока в текущем сезоне.

Ранее также стали известны сроки восстановления игрока сборной Украины.

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