iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Полузащитник Левого Берега отметился голом с центра поля

Дмитрий Шастал сполна использовал ошибку соперника.
Сегодня, 16:45
Дмитрий Шастал / Левый Берег
Дмитрий Шастал / Левый Берег

Хавбек Левого Берега Дмитрий Шастал отметился голом-красавцем в матче 20-го тура УПЛ.

"Аисты" уверенно одолели Верес в домашних стенах, а Шастал своим голом закрепил успех своей команды.

Кипер Вереса Андрей Кожухар ошибся с передачей, отдав мяч точно Шасталу, который воспользовался тем, что вратарь вышел далеко, и отправил мяч в сетку почти с центра поля.

Отметим, что это 12-й гол 29-летнего игрока в текущем сезоне.

Ранее также стали известны сроки восстановления игрока сборной Украины.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дмитрий Шастал Левый Берег

Статьи по теме

Автогол помог Левому Берегу уверенно обыграть Верес Автогол помог Левому Берегу уверенно обыграть Верес
Левый Берег одержал минимальную победу над Черноморцем Левый Берег одержал минимальную победу над Черноморцем
Шахтер минимально одолел Левый Берег Шахтер минимально одолел Левый Берег
Левый Берег одержал гостевую победу над Ворсклой Левый Берег одержал гостевую победу над Ворсклой

Видео

Деклассация от "канониров": Арсенал уничтожил ПСВ в Лиге чемпионов - видео голов и обзор матча
Деклассация от "канониров": Арсенал уничтожил ПСВ в Лиге чемпионов - видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Жаклен победил в спринте в Новом Месте, два украинца финишировали в очках
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина стала первой ракеткой Украины, Костюк потеряла пять позиций
просмотров
Рейтинг ATP: ведущие украинцы улучшили позиции, Синнер остался первой ракеткой планеты
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Нове Место
просмотров

Последние новости

Украина17:38
Александрия справилась в гостях с Колосом
Европа17:28
Лукаку неожиданно высказался о критике своего веса
Легкая атлетика17:08
Евро-2025 по легкой атлетике: Магучих прошла в финал прыжков в высоту
Украина16:45
Полузащитник Левого Берега отметился голом с центра поля
Формула 116:10
Ферстаппен: Не думаю, что Ред Булл сможет побороться за победу в Австралии
Европа15:33
Агент Неймара работает над возвращением бразильца в Европу
Украина15:00
Автогол помог Левому Берегу уверенно обыграть Верес
Европа14:25
Бавария готова предложить контракт своей звезде, но при одном условии
Киберспорт14:23
ESL Pro League Season 21: NaVi стартуют матчем против португальцев
Лига наций13:49
Ребров рассказал, когда объявит заявку на матч с Бельгией
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK