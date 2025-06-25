iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Буяльский: Для меня было приятно, что Ярмоленко уступил мне капитанскую повязку

Виталий высказался о своей роли в команде.
Сегодня, 18:11       Автор: Василий Медвидь
Виталий Буяльский / Getty Images
Виталий Буяльский / Getty Images

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский на специальном мероприятии поделился мыслями о своей роли капитана «бело-синих».

По словам Буяльского, в раздевалке больше говорит Андрей Ярмоленко, но ему было приятно, что вингер решил не отбирать капитанскую повязку после возвращения в клуб.

"Для меня честь быть капитаном киевского Динамо.

Если я скажу, что я много разговариваю в раздевалке, то это будет неправда. С кем? С ребятами, с собой я достаточно разговариваю.

Больше говорит Андрей Ярмоленко, а я, можно сказать, поддерживаю его слова и где-то подсказываю молодым футболистам.

Мне было приятно, когда пришел Ярмоленко, у нас был разговор о том, кто будет капитаном, и он сказал, что пусть я буду капитаном - это было приятно.

А то, что я как капитан поднял чемпионский кубок, для меня было гордостью, и это была в десятки раз большая гордость, чем когда я был просто игроком Динамо.

Поэтому я благодарю Андрея, Сашу (Караваева - прим.) за то, что они поддерживали меня, как старшие игроки", - заявил Виталий.

Мероприятие было организовано при поддержке титульного спонсора Динамо Киев лицензионного букмекера GGBET.

Напомним, ранее сообщалось, что Лучкевич высказался об уходе из Динамо.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виталий Буяльский

Статьи по теме

"Наигрывали комбинацию, все получилось": Буяльский оценил эффектный гол Ярмоленко "Наигрывали комбинацию, все получилось": Буяльский оценил эффектный гол Ярмоленко
Динамо продлило контракт с лидером команды (16.04.25) Динамо продлило контракт с лидером команды (16.04.25)
Буяльский не поможет сборной Украины в ноябрьских матчах Лиги наций Буяльский не поможет сборной Украины в ноябрьских матчах Лиги наций
"Есть повреждение": Капитан Динамо рискует пропустить матчи сборной Украины в Лиге наций "Есть повреждение": Капитан Динамо рискует пропустить матчи сборной Украины в Лиге наций

Видео

Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов
Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила звание первой ракетки Украины, прогресс Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Футбол сегодня: игра Бенфики и Баварии, матчи ПСЖ и Фламенго в третьем туре группового этапа Клубного чемпионата мира
просмотров
Элина Свитолина: расписание и результаты матчей
просмотров

Последние новости

Автоспорт18:54
Сайнс-старший не будет участвовать в выборах президента ФИА
Украина18:52
Ярмоленко: В Динамо есть молодые ребята, у которых есть потенциал
Украина18:35
Динамо представило нового титульного спонсора
Украина18:24
"Останется на всю жизнь": Караваев выбрал главный момент сезона Динамо
Украина18:22
Ярмоленко высказался о дерзком заявлении Турана в отношении Динамо
Украина18:15
Ярмоленко - о капитанстве: Виталий заслуживал его больше, чем я
Украина18:11
Буяльский: Для меня было приятно, что Ярмоленко уступил мне капитанскую повязку
Украина17:54
Календарь Шахтера: "горняки" запланировали два спарринга перед стартом сезона
Европа17:50
Капитан сборной Испании согласился на переход в клуб-сенсацию
Теннис17:50
Элина Свитолина: расписание и результаты матчей
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK