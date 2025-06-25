Буяльский: Для меня было приятно, что Ярмоленко уступил мне капитанскую повязку

Виталий высказался о своей роли в команде.

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский на специальном мероприятии поделился мыслями о своей роли капитана «бело-синих».

По словам Буяльского, в раздевалке больше говорит Андрей Ярмоленко, но ему было приятно, что вингер решил не отбирать капитанскую повязку после возвращения в клуб.

"Для меня честь быть капитаном киевского Динамо.

Если я скажу, что я много разговариваю в раздевалке, то это будет неправда. С кем? С ребятами, с собой я достаточно разговариваю.

Больше говорит Андрей Ярмоленко, а я, можно сказать, поддерживаю его слова и где-то подсказываю молодым футболистам.

Мне было приятно, когда пришел Ярмоленко, у нас был разговор о том, кто будет капитаном, и он сказал, что пусть я буду капитаном - это было приятно.

А то, что я как капитан поднял чемпионский кубок, для меня было гордостью, и это была в десятки раз большая гордость, чем когда я был просто игроком Динамо.

Поэтому я благодарю Андрея, Сашу (Караваева - прим.) за то, что они поддерживали меня, как старшие игроки", - заявил Виталий.

Мероприятие было организовано при поддержке титульного спонсора Динамо Киев лицензионного букмекера GGBET.

Напомним, ранее сообщалось, что Лучкевич высказался об уходе из Динамо.

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