iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Матч Эпицентра и Шахтера установил рекорд

Арена в Тернополе собрала рекордное количество болельщиков.
Сегодня, 21:50       Автор: Андрей Безуглый
Эпицентр - Шахтер / upl.ua
Эпицентр - Шахтер / upl.ua

Матч первого тура УПЛ между Эпицентром и Шахтером установил рекорд посещаемости.

Напомним, что поединок проходил в Тернополе на стадионе имени Романа Шухевича, так как домашняя арена Эпицентра не соответствует нормам.

В итоге на матч пришли 9850 фанатов, что является рекордом посещаемости во время полномашстабной войны.

Напомним, что поединок завершился со счетом 0:1 в пользу "горняков".

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Борнмут с Забарным уступил Вест Хэму в товарищеском матче Борнмут с Забарным уступил Вест Хэму в товарищеском матче
УПЛ: Полесье одолело Карпаты, Шахтер дожал Эпицентр, Кудровка унизила Александрию УПЛ: Полесье одолело Карпаты, Шахтер дожал Эпицентр, Кудровка унизила Александрию
Тоттенхэм оформил переход хавбека Баварии Тоттенхэм оформил переход хавбека Баварии
Мекьес: Результаты на Гран-при Венгрии не отражают истинное положение Ред Булл Мекьес: Результаты на Гран-при Венгрии не отражают истинное положение Ред Булл

Видео

Закрепили результат: Шахтер добил Бешикташ в ответном матче отбора Лиги Европы - видео голов
Закрепили результат: Шахтер добил Бешикташ в ответном матче отбора Лиги Европы - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская незначительно потеряли
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Динамо, Шахтер и Полесье принесли очки Украине
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил лидерство, а Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Европа23:15
Борнмут с Забарным уступил Вест Хэму в товарищеском матче
Украина23:15
УПЛ: Полесье одолело Карпаты, Шахтер дожал Эпицентр, Кудровка унизила Александрию
Европа22:56
Тоттенхэм оформил переход хавбека Баварии
Формула 122:45
Мекьес: Результаты на Гран-при Венгрии не отражают истинное положение Ред Булл
Европа22:27
Интер нашел альтернативы лидеру Аталанты
Европа22:02
Нуньес в шаге от перехода в Саудовскую Аравию
Украина21:50
Матч Эпицентра и Шахтера установил рекорд
Европа21:36
Пафос к противостоянию с Динамо подписал живого свидетеля Минейрасо
Европа21:00
Скандальный экс-одноклубник Зинченко прошел медосмотр в Вильярреале
Формула 120:58
Расселл обвинил Леклера в нечестной игре
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK