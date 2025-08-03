Матч Эпицентра и Шахтера установил рекорд

Матч первого тура УПЛ между Эпицентром и Шахтером установил рекорд посещаемости.

Напомним, что поединок проходил в Тернополе на стадионе имени Романа Шухевича, так как домашняя арена Эпицентра не соответствует нормам.

В итоге на матч пришли 9850 фанатов, что является рекордом посещаемости во время полномашстабной войны.

Напомним, что поединок завершился со счетом 0:1 в пользу "горняков".

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