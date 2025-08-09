Вербич назвал условие, при котором может вернуться в Динамо

Словенец считает, что в Киеве провел свои лучшие годы карьеры.

Вингер Беньямин Вербич оценил вероятность своего возвращения в Динамо.

31-летний игрок признался, что любит киевский клуб.

"Я очень люблю Динамо. Я никогда не откажусь от Динамо. Это моя команда, это мой дом. Если бы не война, то все было бы иначе. Жаль".

Вербич рассказал, что мог бы играть за Динамо, если бы не война.

"Да, вполне возможно. Мне все нравилось в Динамо. Думаю, что в этом клубе я провел лучшие годы своей карьеры", - заявил Вербич в интервью Украинскому футболу.

Вербич покинул киевский клуб в 2022 году, перейдя в Панатинаикос на правах свободного агента. С января 2025 года Вербич выступает за греческий Левадиакос.

