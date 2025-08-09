Вербич назвал условие, при котором может вернуться в Динамо
Словенец считает, что в Киеве провел свои лучшие годы карьеры.
Вингер Беньямин Вербич оценил вероятность своего возвращения в Динамо.
31-летний игрок признался, что любит киевский клуб.
"Я очень люблю Динамо. Я никогда не откажусь от Динамо. Это моя команда, это мой дом. Если бы не война, то все было бы иначе. Жаль".
Читай также: Ребров сделал прогноз на ответный матч Динамо - Пафос
Вербич рассказал, что мог бы играть за Динамо, если бы не война.
"Да, вполне возможно. Мне все нравилось в Динамо. Думаю, что в этом клубе я провел лучшие годы своей карьеры", - заявил Вербич в интервью Украинскому футболу.
Вербич покинул киевский клуб в 2022 году, перейдя в Панатинаикос на правах свободного агента. С января 2025 года Вербич выступает за греческий Левадиакос.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!