Дебютант УПЛ забрал обе награды тура

Украинская Премьер-лига объявила лучших футболиста и тренера 9-го тура. Призы достались представителям каменец-подольского Эпицентра, сообщает офіційний сайт УПЛ.

Полузащитник подолян Николай Миронюк – лучший игрок отчетного тура. Он больше всего приложился к победе над львовскими Карпатами (3:1). Хавбек забил сам и дважды ассистировал партнерам.

Зато наставник Эпицентра Сергей Нагорняк стал тренером 9-го тура. Его подопечные прервали 3-матчевую серию без побед. Кроме того, успех во Львове позволил подолянам подняться в зону переходных матчей.

В символическую сборную тура также попали футболисты семи других коллективов. Команда лучших (схема 4-3-3): Сапутин – Стамулис, В. Мороз, Чоботенко, Климец – Обах, Суханов, Миронюк, Буяльский, Мендоза – Будкивский.

Тем временем житомирское Полесье положило глаз на полузащитника киевского Динамо.

